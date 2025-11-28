Así de importantes son los abuelos en la vida de sus nietos

El cambio en la familia hace muy necesaria la presencia de los abuelos. Una guía para que ellos asuman un papel sano y enriquecedor en la vida de sus hijos y nietos

Hoy en dia, en Colombia viene aumentado el numero de personas mayores, por lo cual los abuelos estan teniendo un papel mas destacado en la crianza de los nietos. Como veran en este articulo es importante que el abuelo participe de una manera especial mas no central en la crianza de los nietos. Con el cambio en la familia colombiana, vemos que cada día hay más necesidad de la presencia de los abuelos. Es el caso de las madres solteras, separadas y otros modelos de familia donde no estan de manera continua el padre y la madre. Este articulo espero sirva de guia para que los abuelos asuman un papel sano y enriquecedor en la vida de sus hijos y sus nietos.

Ser abuelo es una experiencia única. Es diferente a ser padre. Para con los nietos hay grandes dosis de amor, pero pocas responsabilidades. Es un afecto tranquilo que se puede disfrutar más intensamente. Para los abuelos, los nietos son su prolongación en este mundo, con ellos existe una profunda conexión genética. Ver a los hijos repetir lo que aprendieron en casa también produce la grata sensación del deber cumplido. Sentir que todos los esfuerzos que se hicieron con los hijos se perpetúan en los nietos, es una satisfacción inmensa, es parte del legado importante que dejamos los seres humanos.

El papel que juegan los abuelos en la vida de los nietos es único. Ellos como personas con más experiencia, guían y apoyan a sus hijos en la labor de la crianza. Los abuelos son otra fuente de afecto para los nietos. Con su sabiduría les enseñan cosas que los padres por sus múltiples obligaciones, no tienen el tiempo para hacerlo. Todo aquel que tuvo abuelos presentes mientras crecían, guardan recuerdos hermosos de ese apoyo incondicional de los abuelos. Las vacaciones con los abuelos, los regalos de los abuelos y el tiempo compartido dejan huellas imborrables en estos nietos. Son muy afortunados aquellos que tuvieron abuelos involucrados, pues tuvieron una fuente de amor adicional en sus vidas.

Los abuelos no están ahí para reemplazar a los padres en sus deberes. Los abuelos ya criaron a sus hijos y no les corresponde criar a sus nietos. Ayudar, guiar y disfrutarlos es más lo que ellos están llamados a hacer. Es importante entonces que se creen unas rutinas con los abuelos, de esta manera el niño sabe y conoce que esperar de los abuelos y a su vez los abuelos también se pueden organizar alrededor de estas rutinas. Por ejemplo, asignar un día en la semana para que visiten a los abuelos en su casa y/o tener un almuerzo o alguna reunión familiar durante los fines de semana. La esencia de esto es que sean unas visitas organizadas y planeadas para que sean lo más enriquecedoras posibles para ambos.

El abuelo debe tener el derecho de disfrutar a sus nietos sin tener el agobio de la crianza diaria

Hoy en día, sin embargo, se presentan muchas situaciones especiales, donde los abuelos son los que crían para que así los padres puedan trabajar y traer el pan a la casa. No es lo óptimo, pero ellos cuidan mejor a sus nietos que cualquier otra persona ante la ausencia de los padres. Tampoco es aconsejable que los abuelos críen a sus nietos, pues es más fácil caer en el consentimiento excesivo, donde no hay límites claros. Hay un momento en la vida para cada vivencia. El abuelo debe tener el derecho de disfrutar a sus nietos sin tener el agobio de la crianza diaria.

También es muy importante que los abuelos no desautoricen a los padres, esto confunde a los niños y no beneficia a los padres tampoco. El abuelo si se puede dar el lujo de ser algo alcahueta siempre respetando las normas del hogar.

Abuelos a disfrutar de sus nietos y nietos a gozar de esas maravillosas personas que tanto los quieren.

