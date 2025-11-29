El debate que transformará la política colombiana

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. En Colombia nos enseñaron a pronunciar la palabra Patria casi como un acto de fe. Pero pocas veces nos explicaron lo que realmente significa cargarla sobre los hombros: disciplina, mando, jerarquía, obediencia. Hoy, en medio de un país que sigue debatiéndose entre la guerra y la esperanza, surge una palabra que incomoda y que revela una parte de la nación que nunca fue contada: Matria. Dos lenguajes de país que no se habían mirado frente a frente… hasta ahora.



En esta videocolumna quiero invitarte a pensar el país desde otro lugar. Desde la tensión creadora entre la Patria —esa arquitectura solemne del Estado que ordena, exige y a veces oprime— y la Matria —ese territorio de cuidados invisibles que ha sostenido a Colombia sin figurar en los monumentos. Porque las palabras son más que símbolos, son modelos de poder. Así las cosas, lo que está en juego no es gramática; es la forma en que queremos vivir.



Por eso hoy hacemos una reflexión incómoda, urgente y necesaria: ¿Qué país estamos construyendo cuando solo decimos Patria? ¿Qué país negamos cuando no nombramos la Matria? ¿Y qué futuro podríamos abrir si permitimos que ambas respiren juntas? Esta es una invitación a mirar Colombia con otros ojos: como una nación que necesita dos pulmones para sobrevivir. La tensión entre Patria y Matria debe llevarnos a hacer de Colombia una verdadera república Democrática.

