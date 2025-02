Un guía ciego de TransMilenio que ayuda a millones de usuarios a llegar a sus destinos en Bogotá

.Publicidad.

Era un mañana soleada en Bogotá y sobre la plataforma de la Estación Banderas de TransMilenio estaba él, un guía de TransMilenio vestido con el particular uniforme rojo y negro. Sin percatarse del bastón que el hombre tenía en la mano derecha, una señora, entre confundida, desorientada y despistada, le preguntó cuál era la ruta más fácil y directa para llegar a su destino.

El Guía ciego, la escuchó atentamente. Con firmeza y sin dudar un instante, le respondió a la dama que tomara el E-32 que justo llegó en ese momento. La señora se subió al bus indicado y en la plataforma, un joven hizo preguntas similares y también recibió respuestas claras y precisas.

Desde hace 8 años, así pasa los días, las semanas y los meses Jean Carlos Campo, un Guía ciego que se mueve como pez en el agua en el Sistema, orientado por el sonido de los motores de los buses rojos a gas o diésel que transitan en las troncales de TransMilenio y ayuda a cientos de usuarios a elegir la ruta más directa para aliviar sus afanes cotidianos.

Los caminos de la vida para llegar a TransMilenio

Pocos conocen la historia de Jean Carlos Campo, nacido en la población de Codazzi, muy cerca de Valledupar, en el Departamento del Cesar. Se crió en el municipio La Gloria y cuando tenía 10 años, sus padres lo trajeron a Bogotá, pero 7 años más tarde regresó a la Costa Caribe.

Al cumplir 19, Campo retornó a Bogotá y en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 25 años. Los primeros 7, los vivió en el vecino municipio de Soacha, Cundinamarca. Luego, con sus padres, residió en el barrio Caracolí en la Localidad de Ciudad Bolívar donde estudió bachillerato y allí, una amiga le habló del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (Crac).

La curiosidad lo picó y de inmediato contactó al Crac, ubicado en la Calle 8 Sur # 31ª 31 en el barrio Santa Matilde. Inició terapias para su rehabilitación y aprendió a crear una especie de mapa mental de Bogotá mediante un cuadro con calles, carreras y nomenclatura para ubicarse.

Campo nos contó que su discapacidad visual es de nacimiento y según los médicos fue consecuencia de una enfermedad llamada toxoplasmosis congénita, transmitida por un parásito que pasa de la madre a su bebé durante el embarazo a través de la placenta, después de comer carne cruda, verdura contaminada con heces de gato o recibir transfusiones de sangre.

Más de 4 millones de pasajeros es la cifra que TransMilenio mueve cada día, a cientos de ellos es a quienes Jean Carlos Campo ayuda a ubicarse.

Se estima que, entre 10 mil nacidos vivos, 1 puede ser diagnosticado con toxoplasmosis. Esa enfermedad le causó daños irreversibles en la retina a Jean Carlos Campo. Hoy, tiene 38 años y nunca ha podido ver, pero en 2010 todo cambió para él porque a partir de ese momento, dejó de depender de la compañía de otras personas y ahora, casi siempre anda solo por la capital.

El Guía de TransMilenio que no necesita ver para hacer su trabajo

En 2013, durante la Administración del exalcalde Gustavo Petro, Jean Carlos Campo ingresó al programa Misión Bogotá, liderado por el Instituto para la Economía Social (Ipes), empezó a formar parte del grupo de Guías y a trabajar en la calle.

El programa Misión Bogotá fue puesto en marcha como una iniciativa de convivencia y seguridad ciudadana durante la primera Administración del exalcalde Enrique Peñalosa, mediante el Decreto 927 en 1998 y dependía de la Secretaría de Gobierno en ese momento.

Como miembro de Misión Bogotá, Campo entró a trabajar en el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá en 2017. Primero, fue Anfitrión. Luego, ejerció como Supervisor en el Sitp, después fue Inspector en Vía y actualmente está de nuevo como Anfitrión.

El equipo de Anfitriones de TransMilenio lo integran 446 personas que tienen la misión de brindar información a los usuarios del Sistema, hacer pedagogía y promover la cultura ciudadana para el correcto uso del Sistema que moviliza a más de 4 millones personas diariamente.

Es más ciego quien no quiere ver

Paradójicamente, mientras Jean Carlos Campo les facilita la vida a otras personas, la suya no está exenta de dificultades, pues algunos usuarios tienen la percepción de que una persona ciega no puede guiar y quien no quiere ver, lo discrimina.

Sin embargo, cuando el guía Campo facilita el recorrido, el usuario queda gratamente sorprendido e incluso, hasta deja boquiabiertos a sus propios compañeros, quienes a veces se preguntan cómo una persona ciega puede orientar a otros dentro del Sistema con tanta precisión.

Jean Carlos Campo lleva 8 años trabajando para TransMilenio.

Sin duda, lo más sorprendente es que hasta hace poco, Jean Carlos Campo se desempeñó como Inspector en Vía de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y regulaba los vehículos en la calle.

Para cumplir con esa tarea, aprendió a reconocer los carros por el sonido del motor. Con el ruido de cada máquina, identificaba la empresa a la que pertenecía y distinguía si el bus era de la marca Volvo, Mercedes, Escania o Volkswagen.

Eso no es todo porque este costeño de pura cepa, no se le arruga a nada, como dicen. Cuando formó parte de Misión Bogotá, tuvo un jefe muy estricto que le exigió aprender, prácticamente de memoria, todos los paraderos de los servicios troncales y zonales recorriendo la ciudad con ese ejercicio al que ahora le está sacando partido.

Las oportunidades que ve el guía de TransMilenio al orientar a otros

Jean Carlos Campo vive en el barrio las Acacias en la Localidad de Kennedy en el sur de Bogotá. Está casado con la docente Yeni Katherine Farfán, licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, quien también es ciega y son padres de una niña de 5 años de edad.

Todos los días, Campo hace el recorrido hasta su sitio de trabajo sin acompañante y con bastón. Actualmente, divide su tiempo entre su familia, TransMilenio y los estudios de Pregrado en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional donde cursa el octavo semestre.

Sin embargo, más allá de los retos que implica un proceso académico complejo donde ha sentido exclusión y discriminación, el Guía ciego también ha tenido profesores y compañeros que lo han inspirado a ver las oportunidades que le trae facilitarles a otros llegar a su destino en los recorridos de TransMilenio por la ciudad.