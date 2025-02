- Los seis Cónsules que le han tumbado a Gustavo Petro en dos años y medio

El caso de la hermana de Margarita Rosa de Francisco es solo uno de los más de 20 nombramientos de Leyva y Murillo que se han caído por no ser de carrera diplomática

.Publicidad.

Con apenas 14 días como canciller, Laura Sarabia ya experimentó lo que implica que un Tribunal obligue a salir de su cargo a funcionarios de las representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior que ella tiene bajo su mando, algo que le pasó varias veces tanto a Álvaro Leyva como a Luis Gilberto Murillo, sus antecesores.

Esta vez, una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la salida de Adriana de Francisco Baquero, hermana de la actriz Margarita Rosa de Francisco y del presentador Martín de Francisco, año y medio después de aterrizar en el Consulado de Colombia en Miami.

..Publicidad..

Adriana de Francisco con su hermana Margarita, quien ha sido crítica con la decisión del Tribunal de anular su nombramiento

Esa misión diplomática es justamente una de las que ha tenido que hacerle frente a la turbulencia desatada durante el actual Gobierno. Hasta abril de 2023, estuvo allí el general William Salamanca, quien regresó a Colombia al ser llamado de su retiro por el presidente Gustavo Petro para que asumiera la Dirección General de la Policía Nacional, cargo al que renunció recientemente.

...Publicidad...

En un abrir y cerrar de ojos, se conoció que en su reemplazo iba a llegar Adriana de Francisco, pero su nombramiento fue demandado desde el comienzo por el hecho de que no es funcionaria de carrera. Los Sindicatos de la Cancillería vieron su llegada más como un guiño a su hermana Margarita Rosa por el Petrismo que demuestra en redes sociales y consideraron que había personal en más capacitado para el puesto.

....Publicidad....

Esa misión diplomática es justamente una de los que ha tenido más turbulencias durante el actual Gobierno. Allí estuvo, hasta abril de 2023, el general William Salamanca, quien regresó a Colombia al ser llamado del retiro por el presidente Gustavo Petro para ser director de la Policía Nacional, cargo al que renunció recientemente. Rápidamente, se conoció que en su reemplazo iba a llegar de Francisco, pero su nombramiento recibió demandas desde el comienzo por el hecho ella no es funcionaria de carrera.

Los Sindicatos de la Cancillería vieron la llegada de Adriana de Francisco al Consulado en Miami más como un guiño a su hermana por el Petrismo que demuestra en redes sociales y consideraron que había personal más capacitado para el puesto de la entidad.

Esta es la fe que todavía tengo, presidente. Que se le cumpla a Colombia la promesa de avanzar en el proyecto educativo. https://t.co/63OAKBPmAX — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 11, 2025

Finalmente, esas demandas prosperaron y desencadenaron en que se le ordenó a Adriana de Francisco alistar sus maletas, pero ella no quiere dejarse sacar tan fácil. Por eso, respondió con una tutela ante el Consejo de Estado alegando que se violaron el debido proceso y el principio de legalidad.

Entre tanto, el educador caleño Óscar Fernando Marmolejo Roldán espera su turno, puesto que desde diciembre de 2024 está publicado el Decreto que lo designa como Cónsul en Miami y aún no se ha oficializado su nombramiento, el cual ya era de conocimiento público desde septiembre pasado.

Quiénes son los otros Cónsules que le han tumbado a Petro

Así las cosas y a la espera del fallo del Consejo de Estado a la tutela, Adriana de Francisco se suma a la lista de nombramientos tumbados durante el gobierno Petro. Con el caso de la Cónsul en Miami, ya son seis los funcionarios que coincidencialmente guardan algún tipo de relación con el Presidente o con su proyecto político.

Un caso similar al de Adriana de Francisco y que también se presentó recientemente fue el de María Soledad Garzón, hermana del fallecido periodista y humorista Jaime Garzón, quien llegó en julio de 2023 al Consulado en Cancún, una ciudad clave para el servicio exterior colombiano porque cientos de colombianos han denunciado haber sido víctimas de atropellos y malos tratos al llegar allí.

Tanto en el caso de de Francisco como de Garzón, el Consejo de Estado consideró que había funcionarios de Carrera Diplomática y Consular disponibles para ocupar el cargo, pero se los saltaron.

Otro nombramiento caído de un Cónsul colombiano fue el del periodista cartagenero Germán Gómez, quien aterrizó en Buenos Aires después de haber sido el primer Jefe de Prensa del presidente Gustavo Petro durante su Presidencia –lo sucedieron tres personas diferentes–.

Gómez llegó a Petro por la vía de Armando Benedetti al igual que Laura Sarabia, de quien es cercano y alcanzó a estar un poco más de un año en Argentina antes de que el Consejo de Estado le anulara el nombramiento.

Otro periodista cercano al presidente Petro y que, casualmente, también fue su Jefe de Prensa es Andrés Hernández, quien lo acompañó durante su último paso por el Senado y toda la campaña presidencial.

Hernández tiene como apoderado al abogado Julio César Ortiz, quien es cercano al presidente Petro

Recién iniciado el Gobierno, Hernández fue nombrado en el Consulado en Ciudad de México, pero los cuestionamientos no se hicieron esperar. Sin embargo, en su caso no solo pesó el hecho de no ser de Carrera Diplomática, sino que también le cayeron graves denuncias por presunta estafa y acoso laboral.

También periodista y también cercana al Presidente es Marisol Rojas Izquierdo. Fue elegida para ocupar el Consulado en Londres, donde podía estar cerca del exsenador y hoy embajador Roy Barreras, de quien es familia política por la relación entre su hija y el hijo de él.

Ella fue la Jefa de Protocolo del acto de posesión el 7 de agosto de 2022 y esto se vio bien recompensado con un puesto que terminó perdiendo por cuenta del Consejo de Estado. La reemplazó la exministra de Minas, Irene Vélez. No obstante, Barreras no la desamparó y hoy la tiene con un cargo menor en la Embajada, aunque esta designación también acaba de ser tumbada por el Consejo de Estado.

Un caso llamativo es el de Aixa Kronfly, quien llegó al Consulado de Colombia en Sevilla, España en 2022 cuando el canciller era Álvaro Leyva, pero su nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado en diciembre de 2023 tras una demanda de Asodiplo.

Esa circunstancia no fue impedimento para que meses después, el excanciller Luis Gilberto Murillo la volviera a nombrar con otro Decreto, nuevamente en provisionalidad. Actualmente continúa en el cargo, pese a la inconformidad de los funcionarios de la Cancillería.

En total, son más de 20 los nombramientos diplomáticos que le han tumbado a Álvaro Leyva y a Luis Gilberto Murillo entre Cónsules, Secretarios y un Embajador como Andrés Moisés Ninco y en todos los casos pesaron organizaciones como la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) que luchan por hacer respetar la Carrera Diplomática que todos gobiernos han pasado por encima.