- Un gran fabricante de ropa deportiva china se quedó con una buena tajada de Puma, que tiene 40 tiendas en Colombia

El gigante chino Anta Sports ha consolidado su posición en el mercado global de artículos deportivos al convertirse en el principal accionista de la firma alemana Puma. La operación se concretó tras la compra del 29,06 % de la participación por USD 1.790 millones a la familia francesa Pinault, propietaria de marcas de lujo como Gucci y Saint Laurent.

Con este movimiento, Anta refuerza su presencia internacional, ocupando actualmente el tercer lugar mundial en la fabricación de artículos deportivos, solo por detrás de Nike y Adidas (fundada por el hermano del fundador de Puma). Anta también mantiene el liderazgo que posee en el mercado chino de ropa deportiva por volumen de ingresos, y donde equipa selecciones y atletas chinos.

La compañía fue fundada en 1991 por Ding Shihong en Jinjian, durante los inicios de la apertura económica china. Bajo la dirección de Ding, quien actualmente preside la empresa y posee un patrimonio superior a los USD 7.500 millones según Forbes, Anta ha evolucionado de ser un distribuidor local a convertirse en un holding que controla más de 20 empresas. Su salto a la Bolsa de Hong Kong en 2007 le permitió capitalizar el auge de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Su evolución desde fabricante y distribuidor local hasta convertirse en un conglomerado que controla más de 20 empresas se ha dado principalmente mediante la adquisición de otras compañías, inicialmente dentro de China. Sin embargo, a partir de 2009 se aventuró a la compra de los derechos de explotación de la italiana Fila en China, Hong Kong y Macao, operación que resultó éxitosa. Posteriormente vendría la operación en China de la japonesa Descente y la surcoreana Kolon Sport.

Anta lideró en 2019 un consorcio para adquirir el grupo finlandés Amer Sports por USD 5.200 millones, incorporando marcas de renombre como Salomon, Wilson y Arc´Teryx. Esta división se hizo pública en la Bolsa de Nueva York en 2024, logrando recaudar USD 1.400 millones. Además, hasta finales de 2022, el grupo ostentó el título de proveedor oficial del Comité Olímpico Internacional y recientemente adquirió una participación mayoritaria en Maia Active.

En el contexto colombiano, Puma mantiene una operación robusta con una red que supera las 40 tiendas, combinando establecimientos propios, outlets y un canal de comercio electrónico directo. La gestión de la marca en el país está liderada por Juan Pablo Lega, quien se desempeña como gerente a través del distribuidor autorizado Acqua Marketing Colombia.

