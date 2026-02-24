- Cómo va a enfrentar Galán y el comandante de Policía de Bogotá la disparada de los paseos millonarios en Bogotá

Este delito ha aumentado en 360% en solo un año y las alarmas se prendieron con los casos que sufrieron el profesor del Externado Neill Cubides y Diana Ospina

El caso de Diana Lorena Ospina reabrió la polémica en Bogotá sobre el mal llamado “paseo millonario” que, según las autoridades, no es más que un secuestro extorsivo.

Ospina, una diseñadora de modas de 40 años de edad, salió de rumba el pasado fin de semana con unas amigas a la discoteca Theatron, en Chapinero, y al salir hacia su casa en la madrugada del domingo 22 de febrero desapareció. Diana fue vista nuevamente el lunes 23, cuando se dirigió ella misma al CAI Mirador, localizado en la vía que de Bogotá conduce al municipio de Choachí, Cundinamarca.

El concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque, denunció que, Durante 2025, se registraron 37 casos de paseos millonarios en Bogotá. De acuerdo a las cifras entregadas por Rodríguez, el 27 % de esos casos correspondió a mujeres, es decir, las víctimas de 10 de los 37 secuestros extorsivos fueron mujeres.

Delito en aumento

En 2024, en la capital del país se reportaron 8 casos de secuestro extorsivo que, comparados con los 37 de 2025, significan un incremento del 362 % en este delito. La cifra no se veía en Bogotá desde hace más de 20 años, cuando en 2004 las autoridades reportaron datos similares.

Según Rodríguez Sastoque, el secuestro extorsivo se ha incrementado de forma alarmante, por lo que puede decirse que el caso de la señora Diana Ospina no es una situación aislada que se presentó fortuitamente. Ante esta grave situación de inseguridad en la ciudad, el cabildante anuncio que convocará a la administración del alcalde Galán a un debate de control político.

En lo corrido de 2026, según las autoridades ya se han presentado 3 casos de secuestro extorsivo, siendo el más grave el registrado durante el pasado mes de enero, cuando el profesor de la Universidad de Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides Ariza, fue retenido por varias horas y su cuerpo sin vida fue hallado en zona rural de la Localidad de Usme, al sur de la ciudad.

En 2025, según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las autoridades lograron capturar a 96 presuntos delincuentes relacionados con este delito y, al parecer, el 92% de los casos fueron resueltos por el GAULA gracias a las denuncias de la ciudadanía. En cuanto a los casos denunciados por la ciudadanía, en 2025 las autoridades recibieron denuncias de 40 casos de secuestro extorsivo. Las Localidades más afectadas fueron Chapinero, Fontibón, Bosa y Kennedy, los casos más recurrentes ocurrieron durante los días viernes y sábados con el 39 %, y en el 65 % de los casos se empleó la violencia. Sin embargo, existe un alto subregistro debido a que muchas víctimas no denuncian por miedo a los mismos delincuentes.

Durante 2025, en la capital del país se registró 1 caso de secuestro extorsivo cada 9 días y lo que más preocupa a la policía metropolitana es la violencia con que los delincuentes abordan a las víctimas.

