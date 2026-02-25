- El nuevo colegio Alexander Fleming se suma a los otros 24 públicos que ya funcionan con energía solar

El camino lo abrieron otros colegios como el Juan Ramón Jimeno de la Empresa de Acueducto de Bogotá, el María Currea Manrique y el Rodrigo Arenas Betancourt

La nueva sede del colegio Alexander Fleming en la localidad Uribe Uribe va estrenar el sistema de energía alternativa que en este caso permitirá un ahorro del 20% del requerimiento para funcionar al tiempo que reduce en un 50% el consumo de agua.

La inversión por parte del Distrito superó los $37.000 millones y por esto el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán quiso inaugurar la nueva sede ubicada en el barrio San Jorge de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

La nueva institución cuenta con 12 paneles solares que generan un ahorro de energía de 21,3% y un sistema hidrosanitario que reduce hasta en un 50% el consumo de agua potable y 576 metros cuadrados de cobertura vegetal, equivalentes al 35,2% de su área de cubierta. Gracias a estas características, el colegio recibió el pre- reconocimiento del programa Bogotá Construcción Sostenible en la categoría arquitectónica.

La nueva sede del colegio Distrital Alexander, fue construido en un terreno de más de 6 mil metros cuadrados, donde fueron distribuidas 14 aulas de clase, laboratorios de ciencia, química y física, Biblioteca, sala de audiovisuales, aula de informática, cancha múltiple, comedor escolar para 200 alumnos y una cocina dotada de elementos de última tecnología y bicicleteros para los alumnos.

La institución educativa, tiene capacidad para atender de forma integral a más de 570 estudiantes de media y secundaria de las Localidades de Tunjuelito, Usme, San Cristóbal, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

Durante sus cuatro años de Gobierno, el Alcalde Galán destinó una inversión de $1,1 billones, para la intervención de 21 colegios en Bogotá entre renovación de infraestructura y colegios nuevos, lo que permitirá ampliar la capacidad de las instituciones y mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes en Bogotá.

De los más de 400 colegios públicos que existen en Bogotá, 24 de ellos cuentan con un sistema de energía solar, a través de la cual la Secretaría de Educación del Distrito Busca promover la sostenibilidad ambiental, como el colegio Juan Ramón Jimeno de la Empresa de Acueducto de Bogotá, colegio María Currea Manrique de ciudad Bolívar, la institución educativa Rodrigo Arenas Betancourt en la Localidad de Fontibón.

Además 20 colegios Distritales, cuentan con un sistema fotovoltaico instalado, en 16 instituciones nuevas y 4 reconstruidas para la generación de energía que permite su funcionamiento. Adicionalmente 4 colegios nuevos tienen luminarias perimetrales alimentadas con energías limpias como parte de la estrategia ambiental implementada por la Secretaría de Educación de Bogotá.

El objetivo de utilizar paneles solares en las instituciones educativas de Bogotá, es para reducir el consumo de energía y fomentar la educación ambiental entre los estudiantes, que ya se extendió a varias Localidades de la capital. Durante el Gobierno del Alcalde Galán, la Secretaría de Educación de Bogotá intervendrá 140 colegios para mejorar su infraestructura.

