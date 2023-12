Un exterminio que no cesa, pero que ya no es tendencia...

Por: Fredy Alexander Chaverra Colorado |

diciembre 19, 2023

Vuelve y juega: la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) ante el riesgo de seguridad para los liderazgos sociales. Esta decisión se suma a la que ya había tomado el alto tribunal en enero de 2022 cuando declaró, tras revisar varias acciones de tutela interpuestas por militantes de Comunes, un ECI en relación a las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.

La conclusión es tan sencilla como dolorosa: los liderazgos sociales y los firmantes de paz sufren una violación masiva, sistemática y permanente de sus derechos fundamentales.

Pero en esta oportunidad la decisión de la Corte no movilizó a las hordas de twitteros e “influencer” que a lo largo del gobierno de Iván Duque posicionaron un “contador” del exterminio; ya no se convocan velatones masivas; actos simbólicos o se genera la indignación que le endilgaba al gobierno de turno la complicidad ante un genocidio. No diré que se guarda silencio, pero ya se habla en un tono más bajo, casi imperceptible. “Ya lo estamos hablando con el gobierno” me dicen algunos antiguos indignados en un tono condescendiente.

De ahí que no sobre preguntarse si el exterminio fue instrumentalizado por operadores políticos con el fin de agitar las aguas de la indignación y crear simpatías ante opciones políticas que prometían “parar la matanza”, pero varios de ellos, ya encumbrados en altas responsabilidades gubernamentales o diplomáticas, ahora hablan en voz baja o solo voltean la mirada. Como primer y último recurso echan mano del retrovisor para culpar al gobierno que hizo trizas la paz. Solo falta que desempolven los hashtags de #DuqueGenocida o #DuquePareElExterminio.

Aunque no caeré en la ingenuidad de decir que pensaba que el exterminio terminaría con la llegada de Petro, como sí de detener el “contador” se tratara; no, es más, antes tenía una visión sombría, ya que pensaba que varios de los poderes criminales que se sentían amenazados con la llegada al poder de la izquierda, iniciarían una contraofensiva violenta hacia los liderazgos sociales, los firmantes de paz, o la población campesina; es decir, contra una parte constitutiva de la base social que fue determinante para la victoria de la dupla Petro-Márquez y que se sentía más legitimada en un gobierno cercano.

Con fortuna, esto no pasó a los niveles que llegué a imaginar; por lo menos, todavía no ha pasado.

Ahora bien, tampoco caeré en la ingenuidad de pensar que los liderazgos sociales y los firmantes de paz ahora encontraran respaldo mediático entre los elementos más oscuros de la derecha, para ellos, la continuidad del exterminio solo sirve como contrarelato para evidenciar la hipocresía de los antiguos indignados que hoy ostentan altas responsabilidades gubernamentales o diplomáticas; así, se desdibuja cualquier atisbo de humanidad y se simplifica el exterminio de quienes son la voz, el corazón y el sentir de las comunidades.

Entretanto, la Corte Constitucional se pronuncia y lo hace haciéndole un fuerte llamado de atención al Estado, no solo al Gobierno Nacional (para que los antiguos indignados no crean que el asunto es solo en contra de ellos). Aunque no es tan claro ese pronunciamiento a qué podría conducir, porque sin dudar del impresionante poder de la Corte, tras el ECI sobre la seguridad de los firmantes de paz ese exterminio no ha parado; sí se sentó un precedente jurisprudencial, importante claro está, pero sí somos prácticos y lo contrastamos con la cantidad de firmantes que han sido asesinados desde su declaratoria, el saldo sigue siendo crítico.

Dos días después de la declaratoria del ECI sobre las seguridad de los liderazgos sociales fue asesinada, en zona rural del municipio Tame (Arauca), la destacada lideresa social y ambiental Tulia Carillo Lizarazo. ¡Que su crimen no quede en la impunidad!

Lo que se me hace más difícil de digerir es que varios de los antiguos indignados, al ver que no ostentó alta responsabilidad gubernamental o diplomática (y no la estoy buscando tampoco), se incomoden por quien ya “incómoda”. Como si la defensa de la vida ante un exterminio se tratara de una cuestión de cálculo electoral -como seguramente lo vieron muchos de ellos en el gobierno anterior- y no una postura construida desde una posición humanista.

Tengo claro que para mí nunca se ha tratado de un tema que se redujera a una tendencia o un hashtag (porque ni cuenta en X tengo), pero parece que, para otros, siempre lo fue así.