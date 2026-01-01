- Un español nacido en Cuba tiene marchando el Puerto de Santa Marta que logró la mayor descarga de maíz importada de EEUU

El alto ejecutivo que está operando el puerto de Santa Marta es el cubano Domingo Chinea Barrera. Uno de sus esfuerzos en estos 8 años ha sido modernizar la operación y adecuar las instalaciones para manejar grandes cargas de productos perecederos. Por el puerto salen los grandes barcos de la norteamericana Dole, cargados de banano, y que son producidas en el departamento pero también llegan cargamentos como el de maíz amarillo que entró en un solo barco de matrícula gringa, Tymfi, . Fue la mayor descarga de este grano en la historia del país. Si bien la infraestructura en Santa Marta posiciona el puerto como uno mediano, recibir 61.009,825 toneladas que requiere de un gran esfuerzo logístico.

Domingo Chinea fue nombrado gerente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta en el 2017 tras la renuncia de Mauricio Suárez Ramírez. Su nombre fue seleccionado por la firma cazatalentos internacionales, Korn Ferry International y está tan arraigado en el país que el año pasado obtuvo la nacionalidad colombiana por parte del alcalde Carlos Pinedo.

Su trayectoria respalda la experiencia con la que llegó a tomar las riendas del puerto. Es ingeniero de Explotación del Transporte del Instituto Superior Politécnico José Echavarría de la Habana y ya había estado en la Sociedad Portuaria de Buenaventura de donde la misma empresa lo trasladó a manejar las Concesiones Portuarias en Caldera, Costa Rica, donde los colombianos tienen intereses económicos.

La junta de manera unánime, donde aparecen la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena, Puertos y Valores S.A.S y los representantes del sector privado, entre ellos la gran empesa bananera y de palama africaba DAABON –Davila Abondano- ratificó la decisión del nombrar a Domingo Chinea Barrera como presidente de la sociedad portuaria

El Presidente una vez al mandó implantó una infraestructura y tecnologías de vanguardia, en la medida de lo posible. En ese mismo frente buscó poner en el puerto un personal capacitado y capaz de manejar herramientas potentes. Las mercancías que más se mueven especialmente hacia Estados Unidos y países mediterráneos de la Unión Europea son productos agrícolas como banano, aceite de palma, flores, aguacate, uchuva entre otros.

Si bien el puerto de Santa Marta tiene importancia, es el puerto de Cartagena, quien lidera el tráfico portuario y es donde se albergan la mayor cantidad de terminales del país. Alrededor de 29 de las 67 existentes. Entre las más importantes se encuentra la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Portuario Algranel, Sociedad Ecopetrol, Sociedad Portuaria Exxon Mobil, y la Sociedad Portuaria Bavaria.

