- Petro puso a Colombia en el top 5 de los países de la región con mayor salario mínimo

“Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás, pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”. Con ese mensaje, publicado en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro acompañó el anuncio de una de las decisiones económicas más esperadas del año: la definición del salario mínimo que regirá en Colombia a partir de 2026.

La cifra confirmó un incremento que marca un nuevo punto de referencia en el país. El salario mínimo mensual quedó establecido en $2 millones, tras un aumento del 23% en el salario base y del 24,5% en el auxilio de transporte. El salario básico se fijó en $1.750.905 y el auxilio en $249.095, consolidando así un ingreso mínimo legal que impactará a millones de trabajadores.

Con este ajuste, el ingreso mínimo en Colombia equivale a cerca de US$539,6, lo que permitió al país escalar posiciones en el contexto regional. Colombia pasó a ocupar el quinto lugar entre los países con el salario mínimo más alto de Latinoamérica, superando a economías como Ecuador, Guatemala, Bolivia y Paraguay.

Colombia en el ranking regional de salarios mínimos

En la comparación regional, Costa Rica lidera el listado con un salario mínimo de US$725 vigente para 2025. Le sigue México, que ya definió un ingreso mínimo de US$641 para el próximo año. En el tercer lugar se encuentra Uruguay, con un salario mínimo de US$599, mientras que Chile ocupa la cuarta posición con un monto establecido de US$594 para 2026.

Por debajo de Colombia se ubican varios países cuyos salarios mínimos no alcanzan los US$500. Ecuador fijó su ingreso mínimo en US$482, Guatemala en US$478 y Bolivia en US$469. Paraguay aparece con US$422, seguido por El Salvador, que tendrá un salario mínimo de US$351, y Panamá, con US$341.

En los últimos lugares del ranking regional están Perú, con un salario mínimo de US$332, y Brasil, que fijó este ingreso en US$294 para 2026. Argentina cierra la lista, con un salario mínimo proyectado de US$247.

Fuera de esta clasificación se encuentran Venezuela, donde el salario mínimo equivale actualmente a US$0,44, y Cuba, cuyo ingreso mínimo ronda los US$87. Las diferencias evidencian el contraste entre los modelos económicos y las condiciones laborales en América Latina, en un escenario donde Colombia logró posicionarse entre los primeros cinco lugares de la región.

