Colombia, el país latinoamericano con más jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Son alrededor de 2,3 millones de jóvenes los Ni Nis, una número mayor al que registra México, Brasil o Costa Rica superado globalmente solo por Turquía

Colombia, dentro de los países de Latinoamérica, tiene la mayor cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, según el estudio presentado por la OCDE. Una población llamada ni nis. Colombia tiene entre 2,3 y 2,5 millones de jóvenes que ni van al colegio, la universidad o la oficina; sin embargo, el número en comparación a periodos anteriores está disminuyendo. De la región, los países con porcentajes cercanos de ninis son Brasil y Costa Rica con un 24%, mientras que Colombia tiene un 27%.

Youth Not in Employment, Education or Training



Türkiye🇹🇷: 26.5

Colombia🇨🇴: 23.5

Costa Rica🇨🇷: 22.4

Mexico🇲🇽: 18.1

Greece🇬🇷: 17.3

Italy🇮🇹: 16.5

Spain🇪🇸: 16.4

Israel🇮🇱: 15.3

Lithuania🇱🇹: 15.3

Belgium🇧🇪: 14.8

France🇫🇷: 14.5

UK🇬🇧: 14.1

Portugal🇵🇹: 12.5

Hungary🇭🇺: 12.3

NZ🇳🇿: 11.9…

Este cuadro muestra el porcentaje de ninis dentro de la población del país, con lo cual se puede comparar el volumen de jóvenes que están por fuera del sistema de educación superior y del laboral, incluido el informal.

El gobierno Petro ha hecho un esfuerzo presupuestal mayúsculo en fortalecer la oferta de cupos universitarios gratuitos al tiempo de invertir en infraestructura educativa nueva y adecuación de otras construcciones. Ha inaugurado universidades como la del Catatumbo. El ministro Daniel Rojas Medellín y el Ministerio de Educación entregaron varias cifras como un nuevo récord con 2.553.560 estudiantes matriculados, un aumento del 3,10 % respecto a 2023. De ese grupo 1.401.639 se matricularon en instituciones de educación superior públicas. Han existido inversiones en la educación superior.

El fenómenos de los Ninis ha sido estudiado por el DANE y sus estadísticas muestran una realidad diferencial por regiones o el género. Las zonas de Colombia con una mayor cantidad de ninis son Guainía, Vaupés, Chocó, Cesar, La Guajira y Magdalena. En contraste los departamentos con una menor cantidad de ninis son Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, donde están las ciudades más importantes del país, Bogotá, Medellín y Cali. En relación al género, las mujeres suman más ninis, por varios motivos, entre ellos maternidades tempranas o dedicarse a cuidar familiares enfermos.

En marcado contraste a la situación de Colombia países como Chile, donde existe una prevención de los embarazos adolescentes, reduciendo abandonos de colegios u universidades por maternidades tempranas. O si se hacen comparaciones con países como España, donde existen políticas focalizadas de empleo juvenil y disminución de la temporalidad en los trabajos la cantidad de ninis resulta significativamente menor.

