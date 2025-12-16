- Los dueños de los principales puertos de Colombia, un negocio que a Petro le incomoda

El Caribe colombiano es el epicentro de la actividad marítima del país. Cartagena lidera el tráfico portuario en la región con un 47.4 % de participación, destacándose por el ingreso de portacontenedores. Santa Marta y Barranquilla le siguen con participaciones del 16.1 % y 10.4 % respectivamente, siendo los buques graneleros los de mayor relevancia en estas ciudades.

Cartagena alberga la mayor cantidad de terminales en el país, con 29 de las 67 existentes. Entre las más importantes se encuentran la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Sociedad Portuaria Algranel, Sociedad Ecopetrol, Sociedad Portuaria ExxonMobil, Refinería de Cartagena y la Sociedad Portuaria Bavaria.

El Grupo Puerto de Cartagena, bajo el liderazgo del capitán Alfonso Salas, han sido ampliamente reconocidos a nivel internacional. El Grupo que incluye a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y el Terminal de Contenedores de Cartagena (Contecar) ha sido clasificado por la CEPAL como el de mayor movimiento de carga en América Latina, por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) como el de mayor conectividad en la región, y ha sido galardonado diez veces como el mejor puerto del Gran Caribe por la Caribbean Shipping Association. Además, S&P y el Banco Mundial lo posicionan en el primer lugar del continente americano en el índice de eficiencia portuaria y en el tercero a nivel mundial.

En Barranquilla, la Sociedad Portuaria de Barranquilla (SPB) tiene como accionista mayoritario a I Squared Capital, un fondo global de inversión en infraestructura con sede en Miami, que adquirió el 77% de sus acciones. Previamente, la SPB era gestionada por la familia Char y otros socios locales. I Squared Capital, cuyo socio-gerente es el egipcio-norteamericano Sadek Wahba, posee una participación indirecta en el Oleoducto Central S.A. (Ocensa) filial de Ecopetrol.

La bahía de Santa Marta cuenta con seis puertos significativos, incluyendo el Puerto de Drummond, por donde se exportan cerca de 30 millones de toneladas de carbón anualmente, transportado por tren desde sus operaciones en El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná (Cesar). El Terminal Marítimo de Pozos de Ecopetrol, operado por su filial Cenit, se utiliza para la carga y exportación de crudo, así como para la importación de combustibles. Y la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (SPSM) conformada por inversionistas samarios, con el Grupo Daabon controlando el 20 % a través de diferentes empresas, el departamento del Magdalena con un 13.37 %, y el distrito turístico de Santa Marta con un 8.67 %.

En el golfo de Morrosquillo, entre Tolú y Coveñas, destacan con cinco terminales, entre ellas CENIT Coveñas Transporte y Logística de Hidrocarburos, y Sociedad Portuaria Palermo. Esta última es parte de Coremar Compañía de Servicios Portuarios, cuya matriz es propiedad en un 94 % de inversionistas colombo-italianos, incluyendo a Saverio Minervini Spaccavento, mientras que el 6% restante pertenece a Pollux Marine Services Corporation.

Buenaventura la puerta del Asia – Pacífico

Buenaventura, considerada la puerta del Asia-Pacífico, cuenta con nueve compañías que operan concesiones portuarias. Las más importantes son la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, líder en el sector, tiene su propiedad concentrada en cinco sociedades, tres de ellas familiares. El accionista mayoritario es el Grupo Harinera del Valle de la familia Paz Bautista (aproximadamente un tercio) en cabeza de Carlos Arcesio Paz Bautista, seguido por el Grupo Parody de la familia Parody d'Écheona (12%), cuyo vocero familiar es Manuel Isaac Parody d'Écheona, hermano de la exministra Gina Parody y quienes tienen como representante en la junta el exministro de hacienda Ruddy Hommes, y el grupo Ciamsa, conformado por doce ingenios del Valle del Cauca y el empresario portuario Álvaro Rodríguez Ferrero, presidente ejecutivo de Ventura Group.

La Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce es propiedad de International Container Terminal Services (ICTSI) y la Autoridad del Puerto de Singapur (PSA), a través de sus respectivas subsidiarias. ICTSI, con sede en Manila, opera en 32 terminales portuarias en 19 países, y fue fundada por el hispano-filipino Enrique K. Razon Jr., cuya familia ha gestionado puertos en Filipinas por tres generaciones. La Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores (TCBUEN) es parte de APM Terminals, subsidiaria del Grupo A.P. Møller-Mærsk, dirigida desde su fundación en 1904 por miembros de la familia Mærsk Møller una de las familias más adineradas de Dinamarca. Esta empresa, con operaciones en 130 países, es un integrador global de logística de contenedores y su subsidiaria Maersk ha sido líder naviera por más de 25 años.

COMPAS la única red de puertos multipropósito

La Compañía de Puertos Asociados (COMPAS), creada en 2012, es la única red de puertos multipropósito en Colombia. Cuenta con seis terminales: dos en Buenaventura (una en la isla de Cascajal y otra en la península de Aguadulce), una en Barranquilla (en la entrada del canal navegable del río Magdalena), y dos en Cartagena (Compas Cartagena y Puerto Buenavista). La sociedad está conformada por Southern Port Holding (50%), que incluye a la familia Echavarría Obregón (Grupo Corona) y al grupo español Ership (propiedad de la familia Alvargonzález Figaredo) con más de 100 años de experiencia en operaciones navieras y portuaria, y por West Street Infrastructure Partners III (50% restante), un fondo de inversión administrado por Goldman Sachs.

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre posibles cambios en la administración portuaria ha generado diversas reacciones. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), calificó la posible "nacionalización" de puertos y aeropuertos como "ilegal" y una "pésima señal" para los inversionistas en Colombia. Mac Master también enfatizó que los aeropuertos y puertos del país son "ejemplo mundial" en competitividad, operatividad y eficiencia.

