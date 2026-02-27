La sede de la facultad de Ciencias humanas de la UIS diseñada por los arquitectos Daniel Bonilla y Marcela Albornoz, completa ya tres premios internacionales

La potente web de arquitectura de The ArchDaily de origen norteamericano otorgó el premio Buildings of the Year awards como mejor edificio 2026 en la gama de educación al edificio de la Facultad de Ciencias Humanas construido en el campus de la Universidad Industrial de Santander, una de las universidades públicas más importantes del oriente de Colombia.

Esta fue diseñada por los arquitectos Daniel Bonilla y Marcela Albornoz, egresados de la Universidad de los Andes y se terminó de construir el 30 de noviembre de 2023. Se abrió al público el 13 de febrero de 2024 con presencia del presidente Petro quien aprovechó la ocasión para hablar sobre la importancia de las ciencias humanas en el país y en especial de ampliar la oferta educativa en las regiones de Colombia.

El edificio, que costó cerca de $ 14.200 millones de pesos, muestra una arquitectura con patios interiores, con amplia iluminación natural, una ventilación cruzada y un sistema en concreto que cumple las ultimas exigencias de normativa anti sísmica. La construcción es todo un referente de la arquitectura.

En los diseños además de pensar una infraestructura moderna, se conceptualizó un espacio con nueve pisos y un sótano. La idea no era solo dejar un espacio agradable para el estudio también se quería un espacio equipado con tecnología y mobiliario de última generación.

Este no es el único premio ganado por esta obra. También fue premiada en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2024, en esa oportunidad un total de 700 construcciones de diferentes países se presentaron. El edificio se destacó por su capacidad de adaptarse al contexto educativo cambiante con exigencias de precisión.

Del sitio alrededor de 9000 estudiantes se beneficiaron de los 11.812 metros cuadrados que se distribuyen en: aulas magistrales y especializadas, salas de estudio colaborativo, oficinas de profesores y administrativos, puntos de encuentro estudiantil y zonas de circulación concebidas como espacios de permanencia y dialogo.

Vea también: El arquitecto paisa que hizo el mega teatro caleño elegido como uno de los mejores de América Latina

Anuncios..