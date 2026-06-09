- Un consorcio chino será el encargado del megacontrato que le pondrá agua potable al 40% de los más pobres de Santa Marta

El alcalde Carlos Pinedo le entregó la construcción de la planta El Curval, al consorcio que lidera el chino Yanmin Li con Carlos Cotes, dueño de CM Ingeniería

Por años, Santa Marta ha enfrentado problemas en la prestación del servicio de acueducto. La situación ha afectado a miles de habitantes debido a la insuficiente cobertura de la red, que actualmente no alcanza un servicio satisfactorio en el 49,7 % de la ciudad. En sectores como Bastidas, Timayui y Cristo Rey, numerosas familias dependen del suministro de carrotanques para acceder al agua potable.

La problemática resulta absurda si se tiene en cuenta la cercanía de la ciudad con la Sierra Nevada de Santa Marta y con fuentes hídricas como los ríos Manzanares y Gaira. Sin embargo, las sequias, la falta de potencia de los ríos que dan agua, el aumento de la población y la falta de infraestructura suficiente ha impedido responder a la creciente demanda de una población en constante expansión. En los barrios Mercado Público, Alfonso López, Almendro, Betania, San Jorge entre otros tienen problemas de la presión de las aguas y escases constante.

Con el propósito de enfrentar esta situación, a comienzos de junio, el alcalde Carlos Pinedo anunció la adjudicación de la planta de tratamiento de agua El Curval. La obra fue contratada por 817.000 millones de pesos y representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la ciudad y el Caribe en los últimos años.

Aunque la iniciativa viene siendo discutida desde 2021, se espera que su construcción permita mejorar significativamente el acceso al agua potable para entre 300 mil y 400 mil habitantes. Los beneficiarios estarían ubicados en Once de Noviembre, Villa Dania, Garagoa, Timayui y el corregimiento de Bonda. Las proyecciones indican que la planta podría impactar positivamente al 40 % de la ciudad. El rio que daría el agua es el rio Piedras.

La licitación fue adjudicada al Consorcio Planta Curval, integrado por Caribbean Region Water Conservancy Engineering SAS, representada legalmente por Yanmin Li; CM Ingeniería y Construcción SAS, cuyo representante legal es Carlos Alberto Cotes Mora; y CFD Ingeniería SAS, representada por Carlos Francisco Díaz Granados. La representación legal del consorcio quedó en cabeza de Félix Francisco Carreño.

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Caribbean Region Water Conservancy Engineering SAS tiene como único accionista a CCCC Shanghai Dredging Co., Ltd., empresa vinculada a la estatal China Communications Construction Company (CCCC). Por su parte, CM Ingeniería y Construcción SAS participa con el 40 % del consorcio y CFD Ingeniería SAS con el 20 % restante.

La compañía ha participado en importantes proyectos de infraestructura a nivel mundial, entre ellos el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, considerado el puente marítimo más largo del mundo. También el ferrocarril Mombasa-Nairobi, una de las mayores obras ferroviarias de África. Además, ha intervenido en la construcción de más de 50.000 kilómetros de autopistas.

Con la adjudicación de El Curval, las empresas chinas suman una nueva obra estratégica en Colombia. Entre los proyectos más destacados con participación de capital chino figuran la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente y la optimización de la Planta Tibitoc.

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