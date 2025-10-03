- Los chinos siguen ganando obras en el país: se quedaron con la planta de agua para 3 millones de bogotanos

La empresa China que está optimizando el sistema de energía de la planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc es Power China. Su gerente general y representante es Qiguang Gao. La planta es clave para garantizar el líquido de tres millones de ciudadanos de la capital y municipios vecinos.

Los chinos el lugar se enfocaron en corregir los errores existentes en los diseños originales y optimizar los elementos clave en el sistema eléctrico. Aunque su labor principal es sacar adelante la mejora del sistema de energía de la planta de Tratamiento. En el sector tienen experiencia tanto en el país como en el resto de Latinoamérica.

En Colombia, Power China metida en grande con proyectos ganadores de energía solar como son el parque Solar Reficar, que desarrollo con Ecopetrol, el parque Solar Providencia, el parque Solar Guayepo y varios otras granjas solares, además del nuevo hospital de Usme que resultó una muy aparatosa obra que aun no han logrado entregar; no obstante, los millones invertidos.

La planta del parque Ecosolar cuenta con una capacidad abastecer el consumo de energía de hasta 18.200 viviendas en Colombia. Foto: Cortesía Presidencia

Para el caso de la antigua planta Tibitoc inaugurada hace más de 65 años, los asiáticos buscan con su ampliación mostrar los avances tecnológicos y consolidar una planta de vanguardia.

La planta de agua Tibitoc es clave para el abastecimiento del líquido en Bogotá. Se compone de tres embalses Neusa, Sisga y Tomine. Los embalses son vigilados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la empresa de Energía de Bogotá, ESP, y el Acueducto de Bogotá tiene ciertas tareas. Para la ciudad es muy importante el buen funcionamiento de Tibitoc, sin la planta varios capitalinos pasarían sed.

Tibitoc entró en funcionamiento en 1959; no obstante, por la demanda creciente de la urbe varias veces ha demandado reformas, por ejemplo, para 1966 se incrementó la capacidad del lugar a 4,6 m3 /s. En tiempos más recientes se apostó por la construcción de un sistema moderno de tratamientos de aguas residuales, instalar un sistema de monitoreo de calidad en las afluentes y modernizar parte de las estaciones de bombeo, más la optimización de sistemas eléctricos. El proyecto de reformas debía hacerse en dos años la primera fase de la optimización se ejecutó en 2024 y la segunda etapa se planteó para todo el 2025.

Durante la alcaldía de Galán se ha invertido más de 429 mil millones de pesos. Con la idea de ampliar la capacidad de tratamiento de 3,6 a 10,5 metros cúbicos por segundo. Cuando se termine el proceso y los chinos terminen de instalar la parte eléctrica, y una vez todo esté en orden la ciudad tendría garantizada agua potable para los próximos 33 años.

Todo parece indicar que se van a cumplir los cronogramas de trabajo. El pasado 29 de julio de 2025 la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, gerente designada Natasha Avendaño, puso en operación el séptimo tren de Tratamiento y se materializó el flujo de energía de la estación eléctrica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). La tarea faltante consiste en optimizar el sistema de energía, donde los chinos buscan dejar lista una de las plantas de aguas más modernas de América Latina.

