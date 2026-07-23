- Un congresista gobiernista y otro de oposición, junto a 15 más, integran la Comisión que juzgará a De la Espriella

Daniel Briceño y Gabriel Becerra hacen parte de la nueva Comisión de Acusaciones que le pondrán la lupa al Presidente y a los aforados ¿Quiénes la conforman?

El representante más votado convirtió su sueño de convertir su lupa anticorrupción en un gran escenario de juicio político. Gabriel Brficeño escaló desde el Concejo de Bogotá a la Cámara de Representantes con el Centro Democràtico y ahora desde allì le pondrá el ojo a las actuaciones del presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación.

Enfrente tendrá otro duro representante, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico. Es un contendor de peso que como él pasó del Concejo de Bogotá a la Cámara.

Repite en esta Comisión de Acusaciones, Rodrigo Tovar, hijo de Jorge 40 que llegó por la curules de paz. Un nombre que ha sonado en relación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) es el del conservador guairo Juan Loreto Gómez. También es repitente Carlos Alberto Cuenca de Cambio Radical.

Entre los otros designados està Marìa del Mar Pizarro, hermana media de la senadora Marìa Josè Pizarro del Pacto Històrico, y Alejandro Toro del petrismo antioqueño junto al caucano Jorge Hernán Bastidas Rosero que fue ponente de la reforma tributaria del 2022, Diana Rriveros de la U quien fue la cabeza de lista del partido a la Cámara tras la muerte de su esposo, Diógenes Quintero, quien ocupaba la Curul de Paz por el Catatumbo.Luis Ramiro Ricardo Vuelbas, líder comunitario de los Montes de María está en la comisión por una curul de paz.

Los comisionados tendrán que empezar con 200 demandas que ya están caminando. La Comisión es clave porque ella analiza las demandas y recopila pruebas para determinar si hay méritos suficientes. En caso de que haya, redacta un proyecto de acusación que debe ser avalado por la plenaria de la Cámara de Representantes. En caso de aprobación, el expediente pasa al Senado, que será el encagado de realizar el juicio político y decidir el desenlace del proceso.

Por eso, políticamente la Comisión tiene peso específico. Y por eso es una de las más disputadas al comienzo.

Así como pasa en las elecciones al Congreso, los puestos de la Comisión de Acusaciones se reparten de acuerdo con su peso electoral. O sea: los partidos con mayor votación del pasado 8 de marzo tendrán más integrantes. De ahí que el Pacto Histórico y el uribismo, las dos fuerzas más votadas en las legislativas, tengan cinco y tres puestos, respectivamente.

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