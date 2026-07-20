- Con cuántos senadores dispuestos a votar sus leyes arranca a gobernar Abelardo de la Espriella

A pesar de haber atacado hasta con desprecio a la clase política, el Tigre cuenta por ahora con 62 votos que le darían una mayoría para gobernar con fluidez

El hotel Hyatt de Bogotá, el de mayor prestigio de la ciudad, fue el escenario de los acuerdos políticos previos a la instalación del nuevo Congreso este 20 de julio. Un congreso con una renovación superior al 60 % lleno de caras nuevas y con la ausencia de veteranos o reconocidos como Efraín Cepeda, Paloma Valencia que buscaba presidencia, María Fernanda Cabal, Angélica Lozano, Carlos Fernando Motoa, Katherine Miranda y Gustavo Bolívar para citar algunos nombres.

La definición de las presidencias del Senado y la Cámara suelen ser el termómetro de la composición de la coalición de gobierno y la dinámica de la oposición. Tradicionalmente los nombres surgen sin dificultad en cuando este resulta del partido mayoritario dentro de la coalición de gobierno y en este caso el Centro Democrático mandaba la parada con sus 17 senadores. Es también la primera prueba de fuego para el ministro del interior, el ministro de la política, en este caso Rodrigo Lara, quien tiene como tarea principal llegar con las mesas directivas acordadas antes de su ratificación en una votación que suele ser formal tras la instalación del Congreso el 20 de julio.

Pero este año, y para sorpresa de todos, el camino resultó sinuoso producto de la voluntad del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Su instrucción al ministro Lara fue la de llevar a la presidencia del Congreso a su amigo el guajiro Alfredo Deluque, militante del Partido de la U, la cuarta fuerza electoral. El expresidente Álvaro Uribe Velez como jefe natural del Centro Democrático tenía preparado y cocinado para ocupar la alta posición al samario Honorio Henríquez. Con esta dualidad y tensión dentro de un sector afín ideológicamente empezó y terminó la semana.

Honorio Henríquez apoyado porr Álvaro Uibe y Alfredo Deluque con el guiño de Abelardo por la presidencia del Senado

El case de Honorio Henríquez para su aspiración es importante: 17 senadores y más de 3 millones de votos, mientras Deluque quien apenas se estrena como senador está respaldado por una bancada debilitada, pero cuenta con la fuerza del guiño presidencial.

El senador guajiro Alfredo Deluque, del Partido de la U, lo apoyó desde la primera vuelta, amigo desde épocas universitarias y con liderazgo comprobado y eficaz en la presidencia de la Cámara durante el gobierno de Juan Manuel Santos de quien fue su gran aliado en la negociación del proceso de paz con las Farc. Otra razón para la oposición radical de Uribe al nombre de Deluque y que ha hecho inútil el trabajo de los compromisarios

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En la Cámara la situación no es diferente, aunque con resultados. El representante más votado fue Gabriel Briceño del Centro Democrático, pero el Partido Conservador logró alianzas que frustraron las aspiraciones del CD y Cabio Radical. La presidencia está prácticamente decidida. Nicolás Barguil, monteriano, primo y aliado de David Barquil, exdirector del Partido Conservador, sería el presidente. En los círculos políticos se anota que los Barguil estuvieron con el Tigre desde la primera vuelta, aunque cantaban su apoyo a Paloma Valencia. El acuerdo indica que después se turnarían el Partido Liberal, el CD y Cambio Radical.

El 20 de julio alianzas y especulaciones pasarán la página si no se ha logrado humo blanco en el Senado antes de esa fecha. De no ser así la votación directa en plenaria la definirá.

El fortín de los de siempre

De la Espriella ha llegado al fortín de los de siempre y allí tiene su primera prueba de fuego que debe afrontar con su ministro del Interior, Rodrigo Lara. De mantenerse los apoyos ya anunciados, el presidente logra armar mayoría.

Así están las cuentas de la coalición de gobierno que como están las cosas sumarían 62 senadores, más que suficientes para tramitar las leyes,

Enrique Gómez Martnnez es la cabeza de la bancada de Salvación Naionnal, el partido qu apoyó Abelardo

El partido que avaló su candidatura, Salvación Nacional aporta 4 votos, empezando por el de Enrique Gómez quien tiene sobre sus espaldas el apoyo al ministro de interior Lara para asegurar las mayorías con las que necesitan gobernar.

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El Centro Democrático es el partido más grande la la coalicoón de De la Espriella con 17 senadores

A esos, que son los fijos, se suman los 17 del Centro Democrático que tienen detrás la jefatura clara e indiscutida de Álvaro Uribe desde Rionegro, y en el recinto a Honorio Henríquez, a quien el mismo ha señalado. Es el principal compromisario del partido en la negociación por la Presidencia del Senado y el nombre con mayor respaldo para liderar la bancada durante la nueva legislatura.

Cambio Radical aporta 7 votos . El partido que fundó Germán Vargas Lleras, fallecido recientemente y del cual hizo parte el ministro Lara, probablemente tendrá la vocería de quien obtuvo la mayor votación, Edgardo Espitia Cabrales.

Con el Partido Liberal que obtuvo 13 curules crece la suma. Pero hay que tener en cuenta que se debe confirmar el apoyo de todos los congresistas porque el jefe del partido, César Gaviria dejó los dejó en libertad para la segunda vuelta y algunos estuvieron con Petro. En el Congreso hay un líder liberal que es Lidio García que fue el segundo más votado en todo del país en lista abierta con 175.000 votos solo superado por la conservadora Nadia Blel con 178.000- Es el principal negociador de la bancada y uno de los dirigentes con mayor ascendencia dentro del liberalismo.

El Partido Conservador con la dirección de Efraìn Cepeda en el Congreso tiene a Nadia Blel la senadora màs votada

El Partido Conservador le da 10 senadores. El partido no ha elegido aún su jefe de bancada, pero podría ser Blel, expresidenta con su fuerza en los votos de marzo y David Barguil con su ascendencia natural en el conservatismo, del que también fue presidente. Efrain Fincho Cepeda continúa liderándolo, pero no se presentó a las elecciones pasadas.

Los que falta para lograr la suma de la mayoría están en la U que obtuvo 8 escaños, entre ellos el de Alfredo Deluque a quien quiere imponer Abelardo en la presidencia del Senado, y quien le colocaría la banda presidencial el 7 de agosto. Independientemente de la elección del presidente del Senado, Deluque será la figura más influyente de la bancada y su principal negociador con el Gobierno, del que es muy cercano.

Con las 3 del Mira Abelardo llega a 62 votos en el Senado. El presidente de ese partido confesional cristiano es Manuel Virgüez Piraquive, mientras que el cargo de vicepresidente es ocupado por Ana Paola Agudelo, quien será la principal vocera del partido en el Senado, junto con la representante Irma Herrera.

Con estos 62 votos Abelardo y su ministro podrían cantar mayoría.

La bancada màs grande es la de la oposiciòn del Pacto Histórico de Ivàn Cepeda y Carolina Corcho

La oposición llega como el partido más votado. El Pacto Histórico que obtuvo 25 senadores, el 24,27 % del total. Pero a ellos se pueden sumar algunos de la dividida Alianza Verde, cerca de 6, según conocedores, más 2 del Mais y el Aico.

La polarización del país en dos bloques casi idénticos no se refleja de esa manera en el Congreso. La bancada grande de la izquierda tiene la cabeza de Iván Cepeda y en la retaguardia Carolina Corcho, a quien se ha visto activa en estos días.

La gobernabilidad de Abelardo de la Espriella, outsider de la política parece ahora un ejercicio de día a día en la que tendrá mucho que ver su ministro del Interior,

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