Un coronel de la policía que está al mando del Inpec decidió el lugar de reclusión de los ex ministros Bonilla y Velasco

La presión de los abogados para asegurar lugares menos drásticos para sus procesados recayó sobre Fernando Gutiérrez quien carga con el manejo de las cárceles

El director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, definió los lugares donde van ser recluidos los exministros Ricardo Bonilla y Luis F Velasco, desde donde enfrentarán en juicio de las acusaciones de la Fiscal María Cristina Patiño.

Los abogados penalistas de los respectivos procesados los abogados penalistas Mauricio Pava y Rosa Elena Suárez dieron los argumentos para que su lugar de reclusión fuera más llevadero. El ex minhacienda fue trasladado este fin de semana al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, Cespo, y el exministro del Interior permanecerá en la Escuela de Carabineros de Cali.

Cespo está localizado en el sector de Suba y por las condiciones de seguridad en un espacio con amplias zonas verdes, salones para reuniones sociales y conferencias donde también funciona la Escuela de Carabineros, el Colegio de la Policía, el Centro Social de Oficiales y la Dirección de Inteligencia de la Policía.

Por sus características ha sido escogido también como lugar de residencia de personajes amenazados como la Fiscal Luz Adriana Camargo, el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, solicitó en julio llevar a Nicolás Petro al lugar, en su momento también pernoctaba allí el expresidente Álvaro Uribe cuando ejercía como senador.

Luis Fernando Velasco consiguió que su lugar de reclusión fuera en Cali, donde reside con su familia, de tal manera que una vez fue reseñado en Bogotá, también el fin de semana se decidió su nuevo lugar de reclusión. Estará en la Escuela de Carabineros, en la zona de El Cortijo, donde también hay zonas verdes y condiciones para trabajar en su defensa.

El teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas llegó a la dirección del Inpec en septiembre de 2022; sin embargo, su nombramiento fue hecha en junio de ese mismo año en reemplazo del brigadier general Tito Yesid Castellanos, quien enfrentó los escándalos de las salidas del empresario Carlos Mattos de la Picota en Bogotá. Gutiérrez nació en Sogamoso Boyacá, y antes de su nombramiento se venía desempeñando como director técnico de la dirección de Custodia y Vigilancia de la misma institución.

