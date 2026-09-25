- Un cirujano bogotano rejuveneció a Margarita Rosa de Francisco y que también a Miguel Varoni

El médico Alan González Se formó en Colombia, Cuba y México, lleva más de 20 años operando celebridades y también reconstruye el rostro víctimas con ácido

Durante unos segundos, el rostro de Margarita Rosa de Francisco parece contar una historia distinta. Las líneas que durante años acompañaron sus gestos se ven más atenuadas, el cuello luce más definido y la mirada conserva la expresión con la que el público la ha identificado durante décadas.

Las imágenes del antes y después comenzaron a circular en septiembre de 2026. Rápidamente, pusieron su nombre en el centro de la conversación. De paso, muchos se preguntaron quién estaba detrás de la transformación.

Alan González es el cirujano plástico colombiano que estuvo detrás de su cambio físico y también del de Miguel Varoni en 2022.

En 2023, la actriz había dicho que no quería volver a utilizar bótox ni rellenos porque prefería observar el "espectáculo" de su envejecimiento. Dos años después, cambió de decisión y pasó por el quirófano para un procedimiento de rejuvenecimiento facial y cervical, además de un trabajo específico en la zona de la mirada.

González explicó que la intervención fue diseñada para preservar sus rasgos y evitar una apariencia excesivamente estirada, trabajando desde las estructuras profundas del rostro hasta las capas superficiales.

El resultado volvió a poner al médico en escena. Detrás de las fotografías de celebridades y sus transformaciones, hay una carrera de más de dos décadas que comenzó mucho antes de que su nombre apareciera junto a los de la farándula y el entretenimiento.

De una cirugía de siete horas a la reconstrucción de rostros

González estudió Medicina en la Universidad Nacional. Según ha contado, inicialmente pensaba convertirse en ginecólogo. Todo cambió durante uno de sus turnos en la Clínica Palermo, cuando terminó ayudando en una cirugía reconstructiva.

La operación duró alrededor de siete horas. Para él, sin embargo, el tiempo pasó rápidamente.

Aquella experiencia terminó llevándolo a la cirugía plástica. Después viajó a La Habana y se formó en el Instituto Superior de Ciencias Médicas, con el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras como escenario de su residencia.

Posteriormente, amplió su formación en México en áreas relacionadas con cirugía nasal, contorno corporal, cirugía mamaria y rejuvenecimiento facial.

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Con los años, González terminó construyendo una propuesta profesional basada en una idea que repite en sus entrevistas: una cirugía debe adaptarse a las características de cada paciente y no convertir todos los rostros en el mismo rostro.

Esa filosofía apareció nuevamente con Miguel Varoni. En 2022, el actor mostró un cambio físico después de una fuerte pérdida de peso y González explicó que, además del rostro, había trabajado zonas corporales afectadas por la pérdida de volumen.

El bisturí de González no solo ha estado al servicio de la estética. La misma filosofía que aplicó con Varoni —adaptar el procedimiento al rostro, no imponer un molde— la llevó también a un terreno más silencioso: el de pacientes que no buscaban verse mejor, sino recuperar lo que una tragedia les había quitado.

Ataques con ácido: cuando la cirugía dejó de ser estética

Su acercamiento a este tipo de casos ocurrió después de ser contactado para participar en un programa que mostraba las historias de víctimas de ataques con ácido. Si es posible precisar fecha y programa.

Una de sus primeras pacientes fue una adolescente de 16 años. La experiencia terminó llevándolo a involucrarse con la Fundación Reconstruyendo Rostros, creada por Gina Potes, una mujer que sobrevivió a un ataque con ácido en 1996.

Desde entonces, González ha participado como cirujano voluntario en procedimientos reconstructivos para algunas víctimas.

En 2014, El País reportaba que ya había operado gratuitamente a 10 mujeres y realizado más de 50 procedimientos. Dos años después, El Espectador hablaba de 11 mujeres intervenidas en seis años.

También atendió al actor Mauricio Bastidas, quien recibió un disparo en el rostro durante un intento de robo en Cali en 2020. González ofreció gratuitamente la intervención y el procedimiento se realizó en 2022.

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Es la otra cara de una especialidad que suele asociarse con fotografías de celebridades y cambios estéticos: reconstruir aquello que una agresión, un accidente o una enfermedad destruyeron.

González también ha desarrollado técnicas propias para procedimientos como levantamiento mamario, explantación y abdominoplastia. Una de ellas, ASPA, incluso fue presentada en un concurso académico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en 2009.

Días de fama y una mancha en el pasado

Hoy su nombre vuelve a aparecer asociado al rostro de Margarita Rosa de Francisco, una de las actrices más reconocidas de Colombia, después de una cirugía que buscó modificar algunos efectos del paso del tiempo sin borrar sus rasgos.

Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de sombras. En enero de 2024, la Fiscalía imputó formalmente a González y a las médicas Ana Julieta Hernández Barrios y Valeska Adriana Mujica Rojas por homicidio culposo, en relación con la muerte de Gloria Cecilia Peña Herrera, una paciente de 62 años que falleció en abril de 2019 tras un procedimiento estético no invasivo.

El proceso, que de comprobarse la responsabilidad podría implicar entre dos y cuatro años de prisión, sigue en curso; la defensa ha negado que los procedimientos hayan causado la muerte, y —como toda imputación— no equivale a una condena.

Entre el quirófano de las celebridades y el de quienes necesitan reconstruir un rostro después de una tragedia, Alan González ha construido durante más de dos décadas una carrera que está muy lejos de reducirse a las fotografías del antes y el después.

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