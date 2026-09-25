- La querida presentadora de Noticias Caracol que deja el canal tras 10 años frente a las cámaras

La periodista santandereana se despidió entre lágrimas del informativo y agradeció a quienes la acompañaron durante una década de historias, viajes y aprendizajes

Durante años, los colombianos se acostumbraron a verla aparecer en la pantalla para contar lo que estaba pasando en el país. Esta vez, sin embargo, Daniela Pachón no llegó al set de Noticias Caracol para presentar una noticia, sino para convertirse ella misma en noticia. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, la periodista santandereana se despidió este viernes de sus compañeros y de los televidentes, cerrando una etapa de más de diez años en el canal.

“Fui feliz”, dijo Pachón al recordar el camino que comenzó cuando llegó a Bogotá con el sueño de hacer parte del informativo. Ahora, después de una década entre cámaras, reportería, madrugadas y coberturas, la presentadora anunció que emprenderá un nuevo camino profesional.

Aunque todavía no reveló el nombre de la empresa o medio al que llegará, sí dejó una pista: su próxima cita será en la radio.

De Santander a la pantalla de Noticias Caracol

La historia de Daniela Pachón en televisión comenzó mucho antes de convertirse en uno de los rostros reconocibles de las mañanas de Noticias Caracol. La periodista nació en Santander y, según recordó en una entrevista con La Red, tomó la decisión de dejar Bucaramanga para mudarse a Bogotá y perseguir el proyecto profesional que había imaginado desde niña.

Daniela Pachón junto al periodista Jairo Niño.

El 22 de febrero de 2016 apareció por primera vez en Noticias Caracol. Ese día incluso guardó una fotografía de la pantalla del televisor como recuerdo de lo que estaba viviendo. En febrero de este año, cuando cumplió diez años en el informativo, volvió sobre aquella imagen para recordar el comienzo de una década que terminó convirtiéndose en una de las etapas más importantes de su carrera.

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Durante ese tiempo, Pachón pasó por diferentes facetas dentro del noticiero. Hizo reportería, estuvo frente a las cámaras y cubrió acontecimientos nacionales e internacionales, pero también construyó una relación particular con Santander, su tierra natal.

Uno de los momentos que más recordó en su despedida ocurrió cuando pudo contarle al país que su departamento había conseguido por primera vez un título del fútbol colombiano. “Nunca voy a olvidar lo que sintió mi corazón”, dijo al recordar aquella cobertura y la emoción de narrar para Colombia un logro que también tenía un significado personal.

“¿Qué sería de la vida sin sueños?”

La despedida de Pachón tuvo un tono más personal que institucional. En un video publicado en sus redes sociales recopiló diferentes momentos de su paso por Noticias Caracol y recordó las emociones que experimentó durante esos años: de la seriedad a la sonrisa, de la risa al llanto y de la indignación a la esperanza.

“Me voy con el corazón contento”, aseguró la periodista, quien también agradeció al equipo que la acompañó durante su crecimiento profesional y a los televidentes que la recibieron en sus hogares durante todos estos años.

Su salida ocurre apenas unos meses después de haber celebrado públicamente su décimo aniversario en el informativo. En febrero, cuando llegó a esa cifra, Pachón escribió que mirar hacia atrás le permitía abrazar su proceso y agradecer a quienes habían hecho parte de esa década.

Ahora comienza otra etapa.

“¿Qué sería de la vida sin sueños, sin retos, sin nuevas metas?”, preguntó en su mensaje de despedida. Y aunque todavía no existe confirmación pública sobre cuál será su nuevo medio, sí adelantó que continuará haciendo lo que ha marcado buena parte de su carrera: contar historias y preguntar por y para la gente.

“Les quiero pedir algo, no olviden esta voz, porque si Dios me lo permite, nuestra nueva cita ahora será en la radio”, dijo antes de despedirse definitivamente de Noticias Caracol.

Así termina, por ahora, una historia que comenzó con una periodista santandereana dejando su ciudad para perseguir un sueño en Bogotá y que más de diez años después la llevó a convertirse en uno de los rostros habituales de la televisión informativa colombiana.

Daniela Pachón se va de Noticias Caracol con nostalgia, pero también con una nueva meta. Y aunque todavía no se sabe en qué emisora volverá a escucharse su voz, la periodista dejó claro que la despedida de la televisión no es una despedida del periodismo.

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