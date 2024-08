Un canto al árbol, el gran personaje de la biodiversidad

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

agosto 05, 2024

La Sala 2 de la Biblioteca Departamental de Cali, lentamente se fue llenando hasta que todas las sillas fueron ocupadas por los asistentes al conversatorio que los organizadores denominaron: Una pugna entre Biodiversidad y Neocolonialismo.

La mayoría de las personas tiene someras ideas sobre lo que es verdaderamente el evento que se va a realizar en Cali. No asumen que Colombia, con Cali como sede, es el epicentro de un suceso de importancia histórica.

Es por esto que dialogarían sobre La Cop16 Pedro Luis Barco Díaz y Alberto Ramos Garbiras, hombres equipados para el debate y duchos en el buen decir. El moderador Leonardo Medina, tenía que andar con cuidado para arbitrar a dos expertos, a dos hombres curtidos en esto del pensamiento crítico, y en las denuncias sin talanqueras.

Luego de las presentaciones protocolarias, la primera andanada verbal la lanzó el señor Barco contra la UPOV, La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Explicó que obtener una semilla era como obtener una especie de patente y que en el mundo, tal como van las cosas, las semillas que se van a poder comercializar son las que ellos “patentaron”. Señaló además que los creadores de la Upov son países con pasado colonial, los países que colonizaron América, -señaló mientras el tono de su voz crecía en la denuncia-.

Mientras la biodiversidad la maneja la COP, -recalcó-, ellos manejan las semillas y llevan obtenidas a hoy, 117 mil semillas. Y no pasa nada porque ese tipo de cosas no se publican en los medios.

Esos aspectos los trata Pedro Luis Barco, quien es coautor junto con Gustavo Moreno Ángulo del libro Una pugna entre Biodiversidad y Neocolonialismo y que los autores aspiran a que esté en manos del público antes de que empiece la Cop16.

Ramos Garbiras a su turno, ponderó el libro próximo a salir pues fue uno de los primeros lectores con el libro aun en preparación y señaló que «nosotros los seres humanos no hacemos parte del a biodiversidad pero vivimos de ella»

Y enfiló su decir contra la enorme depredación que ha sufrido el Valle del Cauca, no solamente desde la conquista, e hizo alusión al capítulo del libro que los autores denominaron Sebastián de Belalcázar y la Negra del Chontaduro.

Sobre la Negra del chontaduro, Barco propuso que se debería llevar el monumento en una procesión hasta el sitio donde se dará la Cop16, Centro de convenciones del pacífico, pues ella es símbolo de la biodiversidad que es el fruto del cual, realmente, Cali se enamoró.

Garbiras vistió su cota, no de malla, sino de palabras para enfrentar las acciones de don Sebastián Moyano, nombre real de Belalcázar. «Este hombre fue un depredador, fue un analfabeta que llegó aquí en 1536 y había llegado a América en 1507. Tardo 29 años. Imagínense 29 años de preparación matando gente en Panamá, en Guatemala y en el Perú. Además era un mentiroso; vino a decir que había fundado a Pasto. Él no fundo a ningún Pasto –espectó Garbiras como enojado-. Dijo también que había fundado a Neiva y tampoco lo fundó. Pero si fundo a Popayán, inmediatamente después de que fundó a Cali. La devastación fue enorme a las comunidades indígenas. Allí empezó a destruir la naturaleza.

Cambio de foco y de paso Garbiras analizó el para qué de la Cop16. «Para hacer un pacto mundial que permita conservar la biodiversidad, no solamente de Cali y del Pacífico, sino del mundo, porque la destrucción se está dando en todas partes del planeta. El Neocolonialismo, en el caso de las semillas que plantea Pedro Luis Barco, es una asociación de más de 70 países para buscar las patentes, apropiarse de las semillas, para producir medicamentos. Las farmacéuticas se apoderan de ellas quitándoles a las comunidades tradicionales la posibilidad de que continúe el intercambio que siempre había hecho el campesino.

Tomó la palabra nuevamente el señor Barco para señalar: «La Cop16 que se va a realizar en Cali, creo que va a lograr que la gente cambie el pensamiento porque el saqueo es impresionante. Tenemos que despertar –alertó Pedro Luis- y es de movilización. La Cop viene acá y es legítimo decirles que tienen que ponerse las pilas frente al tema de las semillas porque la Cop va perdiendo el pugilato frente a la Upov y no se ha hecho nada práctico.

Los asistentes intervinieron señalando que los entes que deberían estar hablando de la Cop16 están totalmente silenciados, lo mismo que la academia, pero esperan que en estos pocos días que quedan antes del evento la ciudad se ponga a tono con la importancia del suceso de carácter mundial.

Al final la charla el señor Pedro Luis Barco dijo refiriéndose al silencio que parecería que hay frente al tema de la Cop16: «Es muy posible que uno tenga ese sentimiento ahora, pero esto se va calentando poco a poco. A mi no me queda ninguna duda de que la Cop es lo suficientemente importante y trascendente para que en octubre haya un acontecimiento nunca visto.

Sobre el libro en preparación Barco señaló: «El día que el presidente Petro le entregó a Cali la sede de la Cop 16, me senté a escribir el libro porque yo ya venia pensado sobre el tema, me había metido un poco en la historia y por supuesto, me dedique a investigar sobre el particular. El título del libro es La Cop16 de Cali, una pugna entre la biodiversidad y el neocolonialismo porque pienso que uno de los más importantes aspectos que hay, es esa pugna entre una Cop que es la reunión de 196 países, es decir del mundo entero, de los estados, pero también están los grandes empresarios de alimentos y la farmacéutica que está bien organizada para atacar la biodiversidad desde el recurso económico, desde el manejo de la genética. Ahí hay un tema muy importante que se trata en el libro, y que es realmente un canto a los pueblos originarios, a las negritudes, a los campesinos, a los pueblos indígenas, que son los guardianes de la biodiversidad, los protagonistas, verdaderos y auténticos.

Es también un canto al árbol, porque el árbol es el gran personaje de la biodiversidad. Solamente en la selva esta la fabrica poderosa de la biodiversidad y es en donde se expresa de manera contundente.

Los asistente al acto hicieron interesantes aportes y convocaron para que la ciudad se exprese, se meta desde ya en lo que será la Cop16. Invitaron a la academia para que se formule propuestas que motiven y creen en la gente el conocimiento para que se dé la relevancia justa a un evento de trascendía mundial.

Las voces del encuentro

Algunas de las reflexiones que se dieron durante la realización del conversatorio sobre la Cop 16 que denominaron los organizadores: Una pugna entre Biodiversidad y Neocolonialismo.

Educación

«La educación está de espaldas a la realidad. La educación ambiental tal como está planteada es parcelada, fragmentada y precaria. Los proyectos ambientales en las escuelas no funcionan. En una escuela, un proyecto ambiental funciona tres meses y desaparece. De todos los docentes, uno o dos, lo asumen y de mil estudiantes, 40 participan».

«En Cali, están articuladas las tres entidades que tienen que ver con el medio ambiente para algo tan importante. Y hay una lamentable condición: Un Dgma precario, sin dientes, sin propuesta, sin estrategia, buscando negocios verdes, porque quien lo dirige estuvo al frente de Negocios Verdes en el Ministerio de ambiente. Entonces para unos el tema es el de negocios verdes, para otro el turismo, para otro la gastronomía y hotelería, y la ciudad esta vuelta nada».

Me acabo de recorrer el lugar de la tragedia que ocurrió en la comuna 2 con la avalancha de mayo, y que inundó por primera vez el norte: Chipichape, los centros comerciales, las viviendas de estrato 4 y 5. ¡Todo quedó inundado! Las pérdidas son millonarias. Me fui a caminar esa montaña y está totalmente destruida desde esa época y no han hecho hasta la fecha una intervención significativa».

Autoridades ambientales

El 19 por ciento del territorio de Cali es urbano. Cali, tiene tres autoridades ambientales, algo así como si en una familia hayan tres maridos: uno que viene en la mañana, otro al medio día y el otro en la noche. Ellos son: El Dgma en el perímetro urbano, la CVC en el área de reserva forestal protectora y el Parque Natural Farallones que tiene la autoridad ambiental que es el parque natural.

Escuchando la participación en este conversatorio, se me ensombrece el alma pues la conferencia de la Cop16 no va a ser una conferencia, va a ser la audiencia de un prontuario criminal de depredación. Cuando aquí se menciona libros que acompañaron nuestra infancia El Alférez Real, María y, por supuesto La Vorágine, yo pude ver en mi niñez la enorme diversidad ecológica y agropecuaria de Cali y el Valle del Cauca. Plantaciones de Algodón, Millo, Sorgo, que se veían hace años, quedaron en el pasado.

El gobierno nacional desde los años 30 se había interesado en la conservación de las cuencas hídricas del municipio de Cali. La ley 54 de 1941, le entregó, al entonces municipio de Cali los baldíos de la nación, de lo que llamaban entonces la olla hidrográfica del rio Cali. Y la ley 175 de 1948, entregó otra área importantísima a de baldíos nacionales para la protección de los ríos: Lili, Meléndez y Cañaveralejo, es decir, lo que llamaba en ese entonces ollas hidrográficas.

Así entonces, creo que la Cop16 será la oportunidad para que se prendan las luces para que esta ciudad y este sector del pacifico, pueda verse en su inmensa y espantosa depredación a la que se ha visto sometida.

En 1966 se creó Invicali y las leyes que cite antes y que habían sido expedidas para la protección, Invicali se encargó de hacer una feria y distribuir todos esos predios dizque en iniciativas de vivienda. Porque, además, dizque el patrimonio de Invicali estaba integrado por los baldíos pertenecientes al Municipio de Cali. Por eso, repito es la oportunidad de prender las luces sobre lo que ha sucedido.

El papel de los bomberos

Yo me declaro víctima del director de la CVC y lo voy a decir porque. –Denunció el comandante del Cuerpo de Bomberos de Sevilla-. Nosotros deberíamos estar incluidos en el tema de la Cop16.

Cuando se incendia un parque, ¿Quien lo apaga? Somos los bomberos y voluntarios además. Hagan un ejercicio en sus casas y arrimen el estómago un poco al fogón a ver qué sienten. Nosotros durante los incendios forestales pasamos horas y horas, cerca al fuego y nunca se ve a un funcionario de la CVC preguntando: ¿qué necesitan los bomberos?

Entonces, nos ofrecen 200 millones de pesos para 51 cuerpos de bomberos, cuando una bota para atender incendios cuesta 1.600.000 pesos.

Lo que no se ha entendido es que nosotros no hacemos parte del problema de los incendios sino que somos la solución. Lo que estamos pidiendo es inclusión. Pedimos que nos den un stand en la Cop16 para mostrarle al mundo, porque si el Estado no es capaz, y una Corporación Autónoma, huraña, se ofende porque un bombero le reclama porque no asume las competencias que tiene que asumir, como autoridad ambiental, entonces, que al menos los organismos internacionales, las ONGs, los donantes del medio ambiente, nos pongan un poco de cuidado.

Porque los incendios, para combatirlos, además de herramientas se requiere de hombres. ¡Eso no se apaga solo! La protección de la biodiversidad debe contar con los bomberos.