Un campo al alza

Por: Javier Hernández Ramírez |

octubre 09, 2023

Advertencia: ni una sola de las ideas expuestas en este simulacro de análisis es novedosa, ni aporta conceptos útiles, a dos gremios con experiencias añejas en el tema.

Pero como nos volvimos un país de lugares comunes y sin memoria, creo que podemos intentar recordar alguna cosas ya sabidas, sin que eso implique… descubrir el agua tibia.

La Reforma Agraria de Petro, crea expectativas y hace necesario que “mientras afeitan a nuestro vecino…pongamos la barba a remojar” es decir, entrar en alistamiento general para que una gran oportunidad de sacar adelante el campo colombiano…no quede en veremos.

Y para ello, cada uno de los involucrados-interesados, debe hacer su parte. Sabemos que tener una idea o soñar algo es gratis. Es volverlas realidad, lo que cuesta trabajo y dinero.

Fedegan vive hoy un sueño-ilusión maravilloso. Y sí, que bueno inundar de carne a China. Pero, “Chi va piano, va lontano” No podemos caer de cabeza en el mercado chino, por andar corriendo bases detrás de unos dólares más, aunque nos hagan falta. Es cierto que FEDEGAN es un gremios fuerte, rico, moderno, con recursos y experiencia, pero tiene mucho pobre en la familia. Los pequeños productores. Familiares que quisieran asistir a la fiesta de sus parientes ricos.

Y es posible. Los parientes ricos deben capacitarlos, asesorarlos y proveerlos de los medios necesarios, para que participen de la oportunidad a la vista.

En plata blanca, la Federación debe, ya que se trata de un mercado tan grande como el chino; y si, como sospecho, habrá ocasión para que toda la cadena agregada de la ganadería, tenga acceso a ese gran mercado, entonces los grandes deben jalar de los chicos…en la medida de los posible.

No sé bien yo, que productos o procesos aplican, pero, nada de correr, nada de atragantarse y querer comer solos. Además, por fuerte que sea como gremio, necesitan, antes de siquiera pensar en mandar la primera libra de carne: establecer el aprestamiento adecuado.

Con el Gobierno: 1) lograr que se eliminen posibles trabas por lentitud burocrática. 2) Tener cupos de endeudamiento y fluidez financiera y de gestión con Finagro y Procolombia, de tal forma, que las posibilidades, no desborden las capacidades.

Fondos-Gestión-Logística. En otras palabras, exigir que las promesas de financiamiento, de asistencia técnica y celeridad en los tramites, sea una realidad confiable. El Gobierno debe estructurar, al menos para el resto de sus cuatro años, EQUIPOS EJECUTIVOS, enfocados y de tiempo completo, para cada uno de los procesos. Designar funcionarios responsables por cada línea de acción o proyecto.

Nada de que empiece fulanito; que la siga sutanito; y que las decisiones importantes, las tome peranito. Y todos ellos, desde lejanos escritorios. Así nada funcionará bien.

El nuevo escenario exige que algunos funcionarios públicos, con reales conocimientos de la tarea, (encargados de temas específicos) actúen desde la A hasta la Z, como ejecutivos privados, gerenciando como propio, cada proyecto, cada rubro.

En plata blanca se trata de que, desde el Gobierno se gerencie, en serio, el esfuerzo privado, en la manera de lo posible.

Se aprobó, se financia, se ejecuta, se supervisa y se evalúa. Vale traer a colación, uno de mis brillantes postulados: LA MEJOR financiación de cualquier proyecto productivo, es el cumplimiento de los plazos y los presupuestos. Si estos términos se cumplen, es fácil que tengamos éxito en las nuevas posibilidades con China.

ACTORES PRINCIPALES… ganaderos, agricultores, Gremios y Gobierno. “Al lado del enfermo como el alentado” quiero decir que es posible que, detrás de la carne, el nuevo agro colombiano, encuentre una oportunidad de oro. Hay nuevas tierra fértiles laboradas, créditos y asistencia técnica asegurados, en ciclo corto. Puedes ser.

AXIOMA: calidad, normas y protocolos cumplidos… es el nombre del NEGOCIO con los chinos. Sin estos Ítems cumplidos, nos sacan por la puerta de atrás. Y como en los restaurantes “recomendados”, una pizca de más, espanta todos los clientes. Cada Gremio involucrado debe capacitar a los productores y comercializadores de su rubro. Ser exigentes por cada paso de la cadena productiva.

EMBAJADORES… cada Gremio Agropecuario, debe tener un EMBAJADOR de tiempo completo, ante los Agregados Comerciales extranjeros. Alguien que, con el conocimiento exacto, con DATOS REALES y actualizados sabre: climas — cantidad y vocación de las tierras — tipo de actividad económica — productos con el potencial y la cantidad que puede ofertar y/o absorber el Mercado, porque los gremios regionales lo mantienen al día en datos de los ítems anteriores.

Ese EMBAJADOR, debe tener capacidad negociadora, autoridad para actuar en nombre de los productores… y VENDER al Mundo, aquello que producirá la NUEVA ECONOMÍA agropecuaria colombiana. COMIDA. La información correcta y los Datos claros que cada Gremio del sector tenga, permitirá una planeación que evite, RUBROS con sub o sobre producción, que envilecen o plus valoran, distorsionando precios de mercado, y lastimando al consumidor por escasez, o al productor por saturación.

LA COMIDA SERA EL NEGOCIO DE COLOMBIA EN EL SIGLO XXI

Porque NO venderemos bienes SUNTUARIOS, o de antojo ocasional: tendremos productos escasos, a la venta. Todo el Mundo come, todo el mundo necesita y compra comida. Y muchos países carecen de nuestras virtudes y privilegios geoeconómicos, como climas, diversidad y cantidad de tierras…en un país tan bien sitiado y con dos mares. Plus. Es por eso que tenemos que volvernos exportadores netos de comida…luego de surtir el Mercado interno.

FEDEGAN nos abrirá la puerta, del Mercado más grande del mundo. Lo hará en serio y con todo su potencial. Detrás, de tal oportunidad, la agroindustria colombiana, puede “revolver leña, a la guadua” introduciendo nuestros excedentes agrícolas, a tan atractivo Mercado.

El momento es hoy. Sí el gobierno hace bien la tarea, es decir, irriga el campo en serio y en los tiempos correctos, con créditos de fomento, fáciles, oportunos, suficientes, pero, además pone al frente de cada programa, funcionarios de tiempo completo, dedicados, honestos y serios, que lleven desde la A hasta la Z, su trabajo, es posible que la antigua Catay, se vuelva una socia comercial importante. Muy importante.

NOTA: retomando aquellos del aprestamiento, muy bueno sería, que cualquiera con interés en el Mercado Chino, Gremios o Empresas con potencial exportador, fueran reconvirtiendo procesos y mejorando prácticas, en la medida en que agregan valor extra, a los comodities o bienes básicos de nuestra canasta exportadora.

FEDEGAN

Por último, con los ganaderos mejor dispuestos a ser parte del desarrollo armónico del campo, al ceder parte del extenso territorio de sus Hatos, hoy subutilizados, para buscar una reforma agraria efectiva, en la que, con menores espacios, ellos puedan criar el mismo o mayor número de cabezas, con nuevas tecnologías y prácticas, las cosas se facilitan y darán igual o mejores resultados.

Con menos tierras, pero mejores prácticas de producción y manejo FEDEGAN, y sus afiliados seguirán, de todas maneras, siendo un gremio exitoso. Sin perder su rol en la economía colombiana.

Al mismo, tiempo que una mayor cantidad de tierras fértiles entran al mercado productivo agrícola. Albergo cierto optimismo por el futuro de todos, ganaderos y agricultores. A lo que hay que sumar el resto del pueblo colombiano. Solo que no será soplar y hacer botellas, ni en los próximos 15 días.

Ambos sectores deben acomodarse. Implementar a sus respectivos renglones económicos, 3 cosas básicas:

1) una nueva actitud receptiva de ideas y prácticas ajustables a las nuevas realidades que se nos vienen.

2) deponer cualquier ánimo belicoso y/o excluyente, pues deben ser complementarios y colaborativos, ya que asumen la tarea de dinamizar la economía del Sector Primario, para que la INDUSTRIA colombiana, tenga clientes para sus productos y servicios. Es fácil, los logros de unos, deben llevar a la prosperidad de los otros. Caminar junto.

3) Ambos sectores deben caminar hacia el Siglo XX. Que nos es otra cosa que modernizar procesos; tecnificarse, adoptar mejores prácticas, conformar elementos logísticos necesarios, para que sus actividades sean, más productivas y estandarizadas, de tal forma que sus afiliados regionales, trabajen en orden, acoplados bajo parámetros de calidad simétricos.

Y, que, además, desde las autoridades de cada gremio, exista pedagogía clara, precisa y adecuada, para el cumplimiento de Normas y Protocolos de Mercado…interno o externo. Llegar al Siglo XX.

Pero, es claro, que no lograran hacer todo solos… ni, sin los incentivos adecuados. Para esto de producir en serio, y con beneficios para todos, creo que se deben darse ciertos criterios sine qua non, la cosa, será o no será. Lo primero que aflora es financiación: seria, completa, a tiempo y tecnificando cada peso. Cualquier programa que se emprenda, debe tener 3 ingredientes básicos: seriedad; enfoque y puntualidad en los términos.

Seriedad: por parte del Gobierno y de la entidades y funcionarios comprometidos, en las políticas trazadas por los respectivos gremios. Esto implica, necesariamente, que Gobierno y Gremios sectoriales: planeen, diseñen y ejecuten, de la A a la Z, las fases de la producción y mercadeo, con un efectivo y eficaz enlace, por cada producción sectorial.

Nada de jugar al azar con el esfuerzo del campo. Que no es otra cosa que saber de qué se trata el asunto este del nuevo enfoque: volver rentable el campo, en todas sus áreas. Planeación conjunta y datos compartido, sin tapujos.

Ambos, Gobierno y Gremios, deben conocer las distintas variables del Mercado, que nunca será una ciencia exacta, pero si ponderable en gran forma.

Así que, desde el consumidor: qué productos necesita; qué cantidad y calidad necesita y en dónde; por último, qué requisitos legales o técnicos, deben llenarse, para llegar a él. Desde el productor, los mismos ítems, solo que debe dar la respuesta correcta.

China es un mercado cárnico de excelente futuro, que debemos empezar a cultivar desde hoy. Solo que la ganadería no se cultiva, se cría. Y no se trata solo de ganado, sino también del repunte colateral de la agricultura, que proveerá, insumos en mayor cantidad y más baratos. Las nuevas tierras incorporadas al inventario productivo nacional, serán ganancia para todos. Y las condiciones están dadas. Ambos sectores deben ir juntos a China.

Son 1400 millones de consumidores, de futuros amigos del campo colombiano. Con tierras suficientes para producir pienso y alimentos de consumo pecuario, los ganaderos producirán más y mejores productos para el Mercado, interno y externo. A mayor y más tecnificada producción, hasta los Consumidores…salen ganando. Y lo necesitamos, mucho, realmente.

Es el gran reto del campo colombiano: vender la carne y el revuelto, del sancocho que nos comprará y consumirá el Mundo.

Tengo fe, en que será un buen comienzo para la Paz total. En medio de la prosperidad compartida, las sociedades son más amables y VIVEN MEJOR.