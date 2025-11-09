- Un académico de la Univesidad del Rosario detrás de la agenda de la cumbre Celac y Unión Europea en Santa Marta

Mientras el presidente y la canciller estaban en Oriente Medio, el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir estaba al frente de la reunión y el acuerdo que se firmará

Con la discreción acostumbrada de los académicos el internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir quien aterrizó en el gobierno Petro sin proponérselo a apoyar como Vicecanciller para asuntos Multilaterales, un cargo eminentemente técnico, a la recién nombrada Ministra de relaciones exteriores, la inexperta Laura Sarabia en febrero de este año.

Lo posesionó la canciller Sarabia de quien fue el apoyo técnico en su inexperiencia

Jaramillo se convirtió en el ancla ténica de un Ministerio sometido al vaivén de la inestabilidad del presidente con sus nombramientos que terminó nombrado a quien había coordinado su campaña en el exterior, desde España, Rosa Villavicencio como canciller, tras manejar el programa Colombia nos une en el mismo ministerio. Mauricio Jaramillo ha tomado tanta fuerza en tema de las relaciones internacionales de Colombia que según varias fuentes, es quien incluso le proyecta intervenciones al Presidente, asi no siempre siga el libreto.

Su hermano Daniel, llegó con anterioridad al gobierno Petro y completa más de dos años como viceministro de trabajo.

Jaramillo ha hecho su vida profesional como profesor de la facultad de estudios internacionales de la Universidad del Rosario, donde se graduó y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Toulouse, con una master en geopolítica en la Universidad Paris 8. Ha tenido exposición mediática como comentarista en el canal público RTVC, columnista del periódico El Tiempo y analista en distintas coyunturas y especialmente en el conflicto en el medio oriente con afinidad con el Presidente Petro en su posición frente a la situación de Gaza. Por el lado materno tiene raíces palestinas.

Detrás de la cumbre que empieza este domingo en Santa Marta son muchas,las horas de trabajo que tiene detrás en las que Mauricio Jaramillo ha ocupado un rol clave. Desde el 9 de abril en que Petro asumió el liderazgo en la Celac, se han realizado unas 20 reuniones con miembros de los dos grupos para dejar a punto la agenda samaria.

Las horas de la precumbre

En la mesa de las conversaciones y negociaciones los presidentes y los cancilleres encuentran un dossier con toda la información pertinente para tomar decisiones.

En Bruselas se estudió el tema digital con los ministros del área hace dos meses donde fue clave la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en la educación. En materia energética las reuniones tuvieron el sello de la posición del presidente Petro que insiste en marcar agenda en el cambo climática con metas a cumplir por los países en descarbonización..

Sobre la mesa también están los minerales de la transición porque 25 de los 34 están en América Latina. Todo eso quedará en la Hoja de Ruta 2025-2027,

El trabajo de la cumbre no acabó con la preparación temática con un libreto prestablecido sino que incluye un tema crítico generado por la incursión militar de Trump en el Caribe. Este asunto crucial, aparentemente coyuntural, podría poner patas arriba la agenda preparada con muchos días de trabajo del vicecanciller Jaramillo. Porque tal como dijo Lula: “La reunión de la Celac solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina”. Eso se verá ese domingo y lunes.

