Un abogado paisa será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar

El penalista Ricardo Giraldo llevará la voz de Chiquito Malo del Ejército Gaitanista en los diálogos en Doha que trató Petro con el emir Al Thani

Por:
noviembre 03, 2025
Un abogado paisa será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar

Un abogado paisa será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar El plato fuerte del viaje de Petro a Catar dentro de la gira por el Oriente Medio fue el encuentro con el Emir Tamim bin Hamad Al Thani para formalizar el rol de su país como mediador con el Ejercito Gaitanista de Colombia y de paso el Presidente abrió la puerta para retomar las negociaciones con el ELN. Este pequeño Estado árabe ubicado en el golfo Pérsico, ha sido sede de otras negociaciones de paz y mediador en conflictos en Sudán, Afganistán e incluso en la Franja de Gaza.

La organización armada más narcotraficante que política que mantiene control especialmente en la Costa Atlántica comandada por el temible Chiquito Malo nombró como su vocero al abogado penalista Ricardo Giraldo Cifuentes quien ha sido representante jurídico del Ejercito Gaitanista de Colombia e incluso contribuyó a estructurar sus estatutos para buscar el status de organización política y habilitarse para el diálogo con el gobierno Petro. Giraldo, graduado en la Universidad Católica de Oriente con varias especializaciones dirige la oficina que ofrece servicios en derecho penal Penitenciario, Extinción de Dominio, Justicia y Paz, con lo cual maneja procesos de varios de paramilitares y actores ilegales en negociaciones de paz.  
Por el lado del gobierno la cabeza del equipo negociador es Alvaro Jiménez , amigo personal y principal asesor del Comisionado de paz Oty Patiño. Ambos vallecaucanos y exguerrilleros del M-19.

Alvaro Jiménez y Otty Patiño estarán al frente de la negociación con el Ejercito Gaitanista conocido también como el Clan del Golfo Foto: Oficina Alto Comisionado para la paz
Alvaro Jiménez y Otty Patiño estarán al frente de la negociación con el Ejercito Gaitanista conocido también como el Clan del Golfo Foto: Oficina Alto Comisionado para la paz
Alvaro Jiménez con Chiquito Malo en Urabá a comienzos del año. Foto publicada por Roy Barreras
Alvaro Jiménez con Chiquito Malo en Urabá a comienzos del año. Foto
publicada por Roy Barreras

Jiménez lleva 30 años, desde la movilización del M-19 buscando salidas de paz y estuvo en la primera negociación del grupo guerrillero al que perteneció con el frustrado diálogo con gobierno de Belisario Betancur que terminó en el holocausto del Palacio de justicia. Ha estado en varios intentos de negociación con el ELN desde el gobierno Uribe e incluso era el asesor del Comisionado Otty Patiño para avanzar con este grupo guerrillero que terminó amenazándolo.

Jiménez ha estado varias veces en Qatar organizando el arranque de las negociaciones con el Ejercito Gaitanista, con cuya cúpula también se ha reunión en el Urabá así como con quien será el vocero principal de ese grupo, el abogado paisa Ricardo Giraldo Cifuentes. Paralelo a la visita oficial de Petro a Catar se dieron reuniones informales con funcionarios del gobierno con Otty Patiño a la cabeza y representantes de los Gaitanistas para avanzar en la instalación de la mesa que aún no se ha formalizado. 

|También le puede interesar: La abogada de Emilio Tapia que no pudo evitar que el condenado contratista fuera detenido

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , , ,
0
Una mujer ajena al mundo de los carros pondrá a competir a Tesla con la gigante china BYD en Colombia 

Una mujer ajena al mundo de los carros pondrá a competir a Tesla con la gigante china BYD en Colombia 

La minera canadiense Aris Mining logró sentar en su junta directiva a una prestigiosa líder ambientalista

La minera canadiense Aris Mining logró sentar en su junta directiva a una prestigiosa líder ambientalista

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus