Turistas del mundo conocen la música colombiana en el Centro Cultural Colombia Canta y Encanta

Por: Felipe Sanchez |

marzo 18, 2024

Con un recorrido guiado por las instalaciones del Centro Cultural Colombia Canta y Encanta, ubicado en el sector Laureles-Estadio, en el centro occidente de Medellín, turistas de diferentes lugares del mundo y habitantes de la ciudad conocen la música colombiana, las tradiciones y el café hecho en las tierras paisas.

Esta iniciativa denominada Colombia Me Enamoras es una experiencia de turismo cultural que representa los espacios coloniales, la historia y las tradiciones; acompañado de un café recién molido y un show de jóvenes que han obtenido los principales premios artísticos en Colombia, y han representado al país por varios años en Europa, México, Estados Unidos y otros lugares del mundo, garantizando una experiencia cultural memorable.

“En este espacio nuestros visitantes pueden recorrer y conocer historias del folclor colombiano, maravillarse con los trajes folclóricos artesanales, y se van enamorados de la música, los colores, las danzas, de nuestro café y todo lo que somos como país. Nuestro trabajo es brindar al turista una experiencia única llena de cultura, arte, diversidad en un ambiente que enamora, gracias a la alianza con las agencias de turismo de nuestra ciudad”, indicó Sandra Escobar, su coordinadora.

“Me encantó la experiencia de Colombia Canta y Encanta, porque es muy interactiva, sus espacios son muy bellos y el talento de los chicos del espectáculo es increíble, me voy maravillado del folclor de Colombia y por supuesto recomiendo que no se vayan de Medellín sin disfrutar esta actividad tan especial y llena de cultura”, manifestó Gaby Jones, visitante de New York.

Este encuentro tiene una duración de dos horas y actualmente se realiza gracias a la alianza con Turibús y diferentes organizaciones turísticas de la ciudad, quienes estén interesados pueden programar su visita ingresando a www.colombiacanta.org

Sobre Colombia Canta y Encanta:

Colombia Canta y Encanta es una organización creada en 2003 por la artista Silvia Zapata luego de una carrera de 20 años interpretando las músicas folclóricas y representando a nuestro país en diferentes partes del mundo, con el sueño de aportar un espacio sólido en el que las familias encontrarán, a través de las artes escénicas, experiencias de calidad que potenciarán su crecimiento personal para compartirlo con el mundo entero, en una conexión con las raíces y trabajo en equipo.

Colombia Canta y Encanta es hoy un Centro Cultural con Programación Artística Permanente, Centro de Formación Artística, Festival Nacional y Producción de Experiencias Artísticas, que ha obtenido más de 30 premios artísticos y múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional por el positivo impacto a nivel educativo y cultural de sus procesos.