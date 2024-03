Las duras críticas de Teófilo Gutiérrez a la Selección Colombia de Pékerman

.Publicidad.

Todo comenzó con una reciente entrevista del canal Direct TV, donde a Teofilo Gutiérrez le pidieron que ampliara los detalles sobre las razones por las que no fue al mundial de 2018, el último mundial (hasta la fecha) en que Colombia ha clasificado. Aunque Teofilo intentó ser prudente y no cuestionar a nadie de forma directa, sus comentarios dieron de que hablar. En parte, porque en el momento al que hacían referencia el entrenador de la Selección Colombia era José Nestor Pékerman. Pero también, porque el comentario de Gutiérrez fue una crítica muy dura a la forma en cómo el equipo se manejaba entonces.

“Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la selección que algunos ya saben. Después se volvió eso, una fiesta como dice uno, cualquiera iba a la selección. A mí me dijeron ‘no mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto’ no me gusta que me impongan cosas", aseguró Teófilo Gutiérrez en esa entrevista.

..Publicidad..

A raíz de estos comentarios, en redes sociales comenzaron a inferir si acaso Pékerman no estaba dejando de lado jugadores excepcionales e ideales para participar en un mundial, por otro tipo de razones. Algunos medios de comunicación apuntaron contra Pascual Lescano, quien por ese entonces representaba al entrenador argentino que estaba a cargo de la Selección Colombia.

...Publicidad...

Otros medios fueron mucho más duros y se preguntaron qué tipo de requerimientos habrían existido para viajar al mundial. Por ejemplo El Universal, tituló sin tapujos de la siguiente manera: ¿Hay que pagar? Teo Gutiérrez da polémicas declaraciones sobre la Selección de Pékerman.