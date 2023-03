"Tumben eso y hagan uno nuevo" Carlos Antonio Vélez quiere dejar sin estadio a Millos y Santa Fe

.Publicidad.

Hace algunos días, un informe confirmó lo que muchos temían sobre el estadio Nemesio Camacho el Campín. El escenario deportivo tiene unas fallas estructurales que ha futuro podrían ocasionar algún accidente; y ante dicho informe lo mas recomendable es hacerle los arreglos correspondientes. Es que allí juegan cada cinco días Millonarios y Santa fe; y también se llevan a cabo eventos de gran magnitud. Sin embargo, hay alguien que cree que la remodelación sería una perdida de dinero y es Carlos Antonio Vélez.

🚨#Atención: alertamos sobre diversos riesgos de seguridad y convivencia en el Estadio El Campín. ⚡️ El sistema de pararrayos es insuficiente y representa un riesgo para los ciudadanos. ⚠️ El programa Goles en paz 2.0, no cuenta con recursos suficientes. Hilo 🧵 pic.twitter.com/BMqaCCBFWm — Personería de Bogotá (@personeriabta) February 23, 2023

El periodista en su espacio 'Palabras Mayores', dejó claro que el estadio el Campín lo último que necesita es una remodelación, ya que lo que deberían hacer con él es tumbarlo y construir un nuevo escenario deportivo. "Dizque van a remodelar El Campín. No, no boten la plata. Tumben el vetusto y hagan uno nuevo" fueron sus palabras, asegurando que el estadio de Millonarios y Santa Fe ya se está quedando viejo e incomodo. Así mismo, aseguró que los capitalinos no pueden vivir del recuerdo; y que si verdaderamente quieren ser sede de partidos importantes, el Campín, como se conoce, tiene que desaparecer.

Para reforzar mas su punto, Carlos Antonio Vélez puso el ejemplo del estadio de Manizales, el Fernando Londoño Londoño, que fue destruido en 1993 para darle espacio al Estadio Palogrande, escenario que tiene una capacidad para 37 mil espectadores y que es considerado como uno de los mejores estadios del país. Habrá que esperar si la alcaldía hace caso a los consejos del periodista, o si por el contrario vuelve a remodelar el Campin; pero lo único cierto es que como está en la actualidad, el estadio de Millonarios y Santa Fe jamás le competirá al Metropolitano.

