Las picardías de Nicolas Petro en Barranquilla

.Publicidad.

A pesar de las llamadas de atención de su papá, el Presidente Gustavo Petro, de no hacer política ni actuar a su nombre, a Nicolas Petro se le subió el poder a la cabeza y no para. En lo personal, el desorden forzó su separación de Day Vasquez con quien estuvo en la posesión del 7 de agosto, quien despechada prendió el ventilador en contra de su ex esposo.

Sus denuncias de financiamiento electoral por parte del Hombre Marlboro Samuel Santander Lopez Sierra y el turco Hilsaca, corroboraron rumores que se habían escuchado sobre los rodos de dineros que entraron el Costa. La denuncia es complicada porque Lopez Sierra, quien pagó condena por 18 años de cárcel, tuvo un rol protagónico en el arranque de la Paz Total y el cuestionado Pacto de La Picota en el que Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, actual Comisionado de paz fueron protagonistas. Sería gravísimo si la Fiscalía comprueba que los acercamientos con delincuentes estuvo mediada por un aporte de dinero a la campaña presidencial.

Los políticos costeños de la Coalición de gobierno no disimula su preocupación por la feria de avales en las que está Nicolas Petro. Su ofrecimiento a diestra y siniestra está rompiendo la posibilidad de realizar coaliciones ganadores de cara a las elecciones regionales de octubre y de organizar las campañas. Petro jr ha trascendido al Pacto Historico y está desbocado haciendo contactos con la dirigencia tradicional y con sus hijos, pero también comprometiéndose con respaldos a figuras desconocidas, muchos amigos suyos.

-Publicidad.-

Veronica Alcocer en su viaje a Barranquilla prefirió mantener distancia y no aparecer en ningún escenario junto al hijo del Presidente con quien poco contacto ha tenido en sus años de matrimonio.