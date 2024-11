Trump no va a apoyar a Petro, como Biden

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. El triunfo de Trump va a significar un cambio en la política mundial. Qué tan radical, no lo sabemos. Puede que sea más retórica o que sea real, pero hay varios hechos. Uno, es evidente la amistad, la afinidad que existe entre él y el señor Putin, lo más factible es que no se siga la ayuda a Ucrania, pero esperemos cómo se desenvuelven los acontecimientos, porque hay varias contradicciones en juego.

La contradicción de Estados Unidos con China se puede profundizar en el gobierno de Trump, y en cuanto a Latinoamérica hay varios aspectos. Si Maduro se queda en el poder, Trump demuestra que es más retórica que realidad. Maduro no va a salir sino por la fuerza y creo que en ese sentido va a apuntar la presión norteamericana. Y en cuanto a Colombia, se tiene una característica con el señor Petro. A Petro no le importa nada sino su egolatría, a Petro lo pueden amenazar y Petro no cede en sus obsesiones, y la situación del país es demasiado delicada. Me atrevo a hacer el pronóstico que con Marco Rubio es posible que Colombia sea descertificada y ahí van a comenzar una cantidad de problemas. Es evidente que Estados Unidos no va a apoyar más a Petro como lo hizo el viejito Biden que le alcahueteaba todo.

..Publicidad..

Creo que se vienen momentos difíciles porque los créditos pueden empezar a flaquear y de pronto entramos a una situación de default y ahí sí es el acabose. Ecopetrol ha sido saqueado y fuera de saqueado Petro es enemigo de la producción de petróleo. Los sectores de oposición a Petro están muy divididos, cada cual cree que puede ser presidente, y esa es una situación bastante dañina porque Petro no está totalmente derrotado. Va a haber un cambio en Colombia comenzando porque Marco Rubio lo ha dicho en reiteradas ocasiones que no gusta de Petro porque es izquierdista y porque es un tipo que ellos lo miran como un enemigo-

...Publicidad...

Se necesita ser un tonto para no entender que con el triunfo de Trump va a haber cambios con respecto a la política colombiana cada vez más convertida en un narcoestado, el recurso básico de acumulación capitalista en Colombia es el narcotráfico. Yo lo he dicho, lo dije en un libro, y me parece que cada vez más es una realidad, No creo que el gobierno de Trump vaya a aceptarlo. Vienen tormentas para la sociedad