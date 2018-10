Trump, Duterte, Bolsonaro: luz verde a la violencia

En la olla: las narrativas políticas de unidad y reconciliación no convocan en los procesos electorales. Hay cheque en blanco para una supuesta sinceridad que apela a la violencia en el lenguaje utilizado en estos años, de manera especial, por los líderes políticos del populismo de derecha, de Alemania a Suecia, de Estados Unidos a Filipinas y Brasil, aunque gobiernos como el nicaragüense y el venezolano no se quedan atrás. De ahí a la eliminación física de opositores o de quienes se considera representan lo que se odia, por parte de algún fiel seguidor o de parte de los mismos gobiernos, hay solo un paso.

Especialistas en envenenamientos como el gobierno ruso o el norcoreano, en decapitaciones como el saudí, en detenciones de periodistas como el turco, o en suicidios como el del concejal venezolano Albán, son acompañados de asesinatos como los de esta semana en los Estados Unidos, ejecutados por simples ciudadanos de a pie. Y por la cotidiana cuota de líderes sociales asesinados en Colombia.

Trump se consolida y gana Bolsonaro en Brasil. Triunfan las narrativas que dividen, las de la xenofobia y la homofobia, las misógenas y racistas, las que desprecian y agreden al periodismo independiente. Se promueve la violencia en contra de quienes se oponen a los grandes líderes. Quedan tendidos los discursos de unidad y reconciliación.

En pocos días, en los Estados Unidos, ocurrieron, como los llaman ahora, tres crímenes de odio. Fueron asesinados dos afroamericanos, fue capturado el sujeto que remitió mas de diez sobres-bomba a individuos y organizaciones críticos de Trump y, finalmente, en una sinagoga, fueron asesinados once fieles. “Yo solo quiero matar judíos”, gritaba el criminal mientras disparaba. Una mininoche de los cristales rotos emprendida por un fanático blanco gringo, que empata con destrucción de tumbas en cementerios judíos y grafitis con cruces gamadas en los últimos dos años.

El de los sobres, Cesar Altieri Sayoc, hijo de italiana y filipino, con varias capturas en su prontuario, excluido del sueño americano, se identificó con el discurso en contra de los inmigrantes, el de la homofobia y, por supuesto, es un radical trumpista. Según el abogado de su familia, encontró en Trump la identidad del padre del que careció. Antes de su detención, medios republicanos habían promovido la teoría de la conspiración: las cartas bomba habían sido fabricadas por los demócratas mismos.

Si los aliados, como el gobierno saudí, asimilan los ataques a la prensa independiente de parte de la cabeza del gobierno de los EE. UU., ¿por qué no asesinar de manera brutal al columnista del Washington Post Jamal Khashoggi? Duterte, Erdogan, Orban, detienen y asedian a la oposición. La nueva derecha alemana pide revisión de la historia y corrección en el uso de términos como el del Holocausto. La sueca, la francesa y la polaca la emulan.

No se sabe aún cómo concluirán las elecciones de mitaca en los Estados Unidos. El 6 de noviembre se elige una tercera parte del Senado y los 435 representantes a la Cámara. Parece probable que la Cámara quede en manos de los demócratas y que el S enado ratifique su mayoría republicana.

Cualquiera que sea el resultado, es indiscutible el liderazgo de Trump, que hace alarde de la más baja tasa de desempleo en casi 50 años. Contar con el respaldo de al menos 40 % de los estadounidensess, con sus acciones en alza después del tormentoso proceso que culminó con el nombramiento de Kavanaugh a la Corte Suprema, representa un capital inicial considerable para su reelección dentro de dos años. La aversión a Trump de parte de grupos de votantes latinos ha venido disminuyendo y, para peor, el partido demócrata carece del suficiente liderazgo, la narrativa y precandidatos presidenciales atractivos que puedan competirle con algún grado de éxito.

No importa si Trump es misógeno, xenófobo, si agrede a CNN y a The New York Times, a Obama, si promueve la homofobia y desconoce el cambio climático. Su liderazgo está ofreciendo carta blanca a seguidores asesinos por la violencia de su lenguaje.

Es difícil encuadrar la problemática de los asesinatos de líderes sociales en Colombia cuando, se supone, estamos clausurando un conflicto armado de más de cinco décadas. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y septiembre del 2018 fueron asesinados 343 dirigentes, más que la suma de los crímenes de odio en los Estados Unidos y los casos conocidos en Rusia, Corea del Norte, Turquía, Nicaragua y Venezuela. Somos un país que busca la paz, en el que grupos como las Águilas Negras se sienten empoderados, en parte gracias al lenguaje de connotados líderes políticos y muchos de sus seguidores.