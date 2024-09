Tributaria de m…

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Algo tiene que andar muy mal para que cada presupuesto nacional tenga que financiarse con una reforma tributaria y que la amenaza sea que de no aprobarse se acaba este mundo.

Duque armó la fórmula. Así es que a cada tributaria que hizo, incluida la que arbitrariamente armó y no coronó ante el estallido social que dejó muertos y heridos y profunda tristeza y destrucción, les puso nombres rimbombantes: “financiamiento”; “inversión social”, cosas así para esconder lo de Perogrullo, mejor dicho, que la plata no alcanza y en vez de producir más o crecer hay que meterle la mano a todo el mundo y capturar más impuestos que pronto se van en mucha corrupción.

Este gobierno desde su Ministerio de Hacienda muerde el anzuelo y ya va para la segunda tributaria; igual fórmula, parecido destino y, eso sí, los mismos nombres, así que la más reciente se rotula de “financiamiento”, como la última de Duque. La anterior era de “igualdad y justicia social”.

Reformas tributarias, puras y duras, llámense como se llamen. No es posible, algo tiene que estar mal para que la fórmula, la brillante fórmula, siga siendo la de la alcabala, la del recaudador, la del cobrador.

Mientras la corrupción siga campeando, mientras los impuestos que pagas se vayan pronto al bolsillo de un funcionario corrupto, da mucha indignación pagar y pagar y esperar que te suban más, que te cambien las reglas, que te aprieten más. Si eres independiente pagas 33 % de renta, salud, pensión, estampillas en los municipios, ICA, anticipo de impuesto, todo, todo, una tasa impositiva que llega casi al 40 % y más, cuando sumas parafiscales y todo eso

.Año a año, de derecha a izquierda, siempre dicen que no alcanza; que hay que pagar los escoltas de los poderosos, las pensiones de los excongresistas, de los exmagistrados, de los excorruptos…

Y año a año, de derecha a izquierda, siempre te dicen que no alcanza; que hay que pagar los escoltas de refotma tributatialos poderosos, de los mediocres, las pensiones de los excongresistas, de los exmagistrados, de los excorruptos, de todos los que han hecho de las suyas; y lo demás no alcanza, la inversión social tambalea y el país sigue siendo 42 % pobre, el país sigue desigual, el país sigue incomunicado, y uno cree que todo será mejor, que yéndose la derecha, la izquierda lo enderezará, que yéndose la izquierda, la derecha lo retorcerá, y así la vida, el día a día, el paso a paso de una fórmula que ya no aguanta más tirones.

Esto lo han ido deshuesando en décadas. Se han robado la plata de las escuelas, de las carreteras, de las alimentaciones escolares, de la salud, la educación, las pensiones, de la guerra y de la paz y del conflicto y del posconflicto. Pero alístate que al que roba lo mandan a la casa y lo redimen, y lo tumban para arriba, para que escale, para que crezca; pero alístate que viene otra tributaria y siempre hay un cuento que no cala: ese de que solo afectará a los ricos. Pero es que los ricos le cobran a los pobres lo que pagan de más; pero es que los ricos ahora también son los profesionales que venden sus servicios, pero es que al paso que vamos cuando todo el mundo pague más impuestos, por una u otra vía y por arte de magia tributaria, todos serán ricos.

Cualquiera se pregunta cuánto recuperan las contralorías, la Procuraduría, todas las ligas anticorrupción con sus miles de formatos, con sus miles de funcionarios vigilantes, de todo aquello que se han alzado a sus arcas los corruptos de este país. La respuesta es nada, o casi nada, que es lo mismo para las cuentas desfinanciadas.

Pero alístate que viene otra tributaria, y vendrá otra y otra más.

Todo, todo absolutamente todo lo que se requiera para mejorar las condiciones sociales de una población enorme que sigue en desventaja. Con eso estamos. Pero nada más que signifique, pagar más y más, sin solución ni sanción tajante a la corrupción.

