Tres versiones de la vida

Carlos Castro Arias, Pueblo, 2021, escultura de bronce, piedra y propano inspirada en la esculura de Bolívar incendiado en las protestas de marzo 2021

El título de su exposición El pasado nunca es pasado. No es ni siquiera pasado nos ubica en una historia sin tiempo. La primera imagen se encuentra en la entrada del museo: un carro de policía con las luces de alarma prendidas (que en nuestro país de alarmas no parece sospechoso que algo violento ha sucedido) pero no se trata de un confesionario colonial que se encuentra dentro del carro. Una yuxtaposición de funciones. Una propuesta de tiempos diferentes en donde interesan las supuestas “confesiones” que ocurren en un lugar donde van capturados los supuestos criminales. Una moral con culpa religiosa. O, puede ser al contrario porque Carlos Castro se subleva ante las convenciones. Lo hace también con una enorme estatua de Cristóbal Colón, con una miniatura de escultura de Simón Bolívar que le prende fuego.

Carlos Castro nace en Bogotá (1976) y ha tenido una trayectoria interesante. Estudió Arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Obtuvo una beca Fulbright para irse a estudiar a San Francisco Art Institute Ha sido ganador de varios premios.

Alexander Apóstol, Reina, 2018

“Postura y geometría en la era de la autocracia tropical” de Alexander Apóstol es una exposición que ya ha presentado en varios museos y que busca en unos retratos la representación de lo real de la política venezolana desde su identidad de género. Miradas transversales de personalidades que hicieron parte de la configuración de las dictaduras desde Pérez Jiménez hasta conformación del chavismo. También le interesa cómo se desdibujó el sistema de partidos. Y por eso se refiere a la ilegitimidad política. Confronta también en videos la debilidad del sistema imperante.

Alexander Apóstol nace en 1969 en Barquisimeto, antes que Venezuela fuera el pujante país petrolero y hoy vive en Madrid.

Carlos Cruz Díez, Chroma

Carlos Cruz Diez es el otro venezolano que surgió con el cientismo venezolano. No era el mejor, pero acabó pasando a la historia porque en los años setenta el proyecto de país era robusto y generoso y por eso se generó todo un movimiento. En el Mambo se encuentra con una muestra didáctica como él “ experimenta las propiedades del Color y su acontecimiento cromático. Siempre se ha tratado de lo mismo en cómo la interpretación del color se encuentra sometido a la participación del espectador. La presencia de un video es una nueva versión que resulta interesante.

Carlos Cruz-Diez nació en Caracas en 1923 y murió en Paris en 2019.