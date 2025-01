Tres tiendas de ropa que tienen hasta el 60% de descuento durante enero; inicie el año estrenando

Si en diciembre no compro nada para esperar las promociones de inicios del 2025 esta es su gran oportunidad. Son marcas de calidad y muy reconocidas

Si existe una gran tradición en las navidades es la famosa ‘ropa del estren’ que muchos suelen comprar en diciembre. Sin embargo, existe otro que sabe perfectamente que en enero los precios bajan de forma radical y es la mejor temporada para renovar su guardarropa. Esto no es una simple teoría, es una realidad y es por eso que le contamos cuáles son algunas de las tiendas que ofrecen ropa con hasta el 60% de descuento.

Lo mejor de la temporada de inicio de año es que varias tiendas y no solo de ropa ponen la mayoría de sus productos en descuentos. La razón es que mucho de eso son artículos de temporadas del año anterior y deben renovar su mercancía. Por eso si no pudo comprarse nada en diciembre o si incluso no pudo regalarle nada a algunos de sus seres queridos, con estos precios va a lograrlo.

Tiendas de ropa con hasta el 60% de descuento

1. Falabella

Cuando entra a su página web puede ver con calidad que tienen el 60% de descuento en marcas como Sybilla, Basement, Adidas, Nike, entre muchas otras. Va encontrar vestidos de mujer desde los $62.000, faldas por $47.000. En la sección de hombres, camisas por $59.000, camisetas desde $35.000, entre muchas otras prendas más.

2. H&M

Aunque en esta tienda es común encontrar descuentos, esta vez los tiene en gran parte de la tienda, además con estilos muy versátiles. Estas si están verdaderamente imperdibles con jeans por $58.900, blusas por $32.900, vestidos por solo $29.900, sacos desde $49.300, chaquetas desde $49.900, entre muchísimas cosas más.

3. Zara

Aunque esta tienda tiene unos costos más elevados que los del promedio tal vez esta sea la oportunidad para comprar allí sin descuadrar el presupuesto. En esta ocasión encuentra pantalones desde $99.900, camisas desde $79.999, shorts desde $49.900 y muchas cosas más en todas las referencias como hombre, dama y niño.

