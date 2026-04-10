- Tres televisores con descuento e ideales para disfrutar los partidos del Mundial 2026

Estas tres alternativas de televisores destacan por su tamaño, precio y funciones para ver fútbol en alta definición

Se acerca una nueva Copa del Mundo y, como ya es costumbre, millones de colombianos se preparan para vivir cada partido como una verdadera fiesta. Lo mejor es que varios encuentros se podrán ver incluso por plataformas como YouTube y canales privados del país, lo que amplía las opciones para no perderse ni un minuto. Pero hay un detalle clave: tener un buen televisor. Hoy, esa tarea es mucho más sencilla. En medio de la alta competencia, varios comercios han lanzado ofertas agresivas que permiten acceder a televisores grandes, con buena resolución y a precios más accesibles. Por eso, aquí le presentamos tres opciones de televisores con descuento que tienen algo en común: pantallas amplias, tecnología 4K y precios por debajo de los 3 millones de pesos. Una combinación ideal para el Mundial 2026.

Los 3 televisores con descuento imperdible para ver el Mundial 2026

Lo más llamativo de estas opciones es que, pese a sus características, se mantienen dentro de un rango de precio competitivo. La primera alternativa es el Televisor Kalley 70" QLED 4K Smart TV, disponible en almacenes como Alkosto. Se trata de un modelo de 70 pulgadas con resolución 4K UHD y sistema operativo Google TV, uno de los más completos del mercado por su facilidad de uso y acceso a aplicaciones.

Además, destaca por su descuento cercano al 50%, lo que lo deja rondando los $2,3 millones. Una opción que combina tamaño, tecnología y precio, ideal para quienes quieren una experiencia inmersiva sin gastar de más.

|Le puede interesar Este es el pequeño pueblo de Boyacá lleno de historia con fósiles y encantos naturales únicos en el país

La segunda opción es el Televisor Caixun 65" UHD 4K Smart TV, disponible en almacenes Éxito. Este modelo de 65 pulgadas también ofrece resolución 4K y sistema Google TV, lo que permite descargar aplicaciones, ver partidos en streaming y aprovechar al máximo el contenido digital.

Su mayor atractivo está en el precio: cerca de $1,8 millones, con descuentos que pueden ser aún mayores dependiendo del medio de pago. Es, sin duda, la alternativa más económica del listado, sin sacrificar demasiado en tamaño ni funcionalidades.

Finalmente, aparece una marca tradicional: el Televisor Samsung Crystal UHD 70" 4K Smart TV. Este modelo de 70 pulgadas ofrece una excelente calidad de imagen, respaldada por la trayectoria de Samsung en el mercado de televisores.

Aunque su sistema operativo es propio (Tizen), lo que puede ser un poco más limitado frente a Google TV, sigue siendo una opción sólida para quienes priorizan marca y calidad. Su precio ronda los $2,5 millones, con descuentos adicionales al pagar con tarjetas específicas.

¿Cuál elegir para el Mundial?

Lo cierto es que las tres opciones cumplen con lo necesario para disfrutar el Mundial 2026: pantallas grandes, buena resolución y acceso a plataformas digitales. La decisión final dependerá del presupuesto y de lo que usted priorice.

Si busca economía, el Caixun es el más accesible. Si quiere equilibrio entre precio y tamaño, el Kalley aparece como una opción muy completa. Y si prefiere irse por una marca tradicional, Samsung sigue siendo una apuesta segura.

Más allá de la elección, lo importante es tener claro que hoy no es necesario gastar una fortuna para vivir el fútbol como se debe: en pantalla grande, con buena definición y sin perderse ningún detalle.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..