Los hombres que marcaron la vida amorosa de Lina Tejeiro y el misterio sobre su supuesta nueva pareja

Un rumor de embarazo reactivó el interés por la vida sentimental de Lina Tejeiro y su lista de amores, en la que aparecen nombres como Andy Rivera y Carlos Torres

Un rumor sobre un posible embarazo y la aparición de un supuesto nuevo novio volvieron a poner a Lina Tejeiro en el centro de la conversación en redes sociales. Las versiones apuntan tanto a un cambio en su vida personal como a la presencia de un hombre cercano, lo que reactivó el interés por su historial amoroso.

La incertidumbre creció luego de que en programas de entretenimiento se mencionara a Daniel Gómez, un empresario y mánager colombiano, como su posible pareja actual. Su nombre comenzó a circular tras fotografías y comentarios en medios, aunque no existe confirmación oficial por parte de la actriz. Este contexto ha llevado a revisar las relaciones que han marcado su vida.

La lista de amores que ha tenido Lina Tejeiro desde Padres e hijos

Uno de los primeros romances conocidos ocurrió durante su adolescencia con el actor Carlos Torres. Ambos coincidieron en Padres e hijos cuando ella tenía alrededor de 14 años, en una etapa inicial de sus carreras.

Posteriormente, sostuvo una relación con Sebastián Vega que se extendió por cerca de tres años. Este noviazgo juvenil fue descrito como una etapa compleja, marcada por discusiones y falta de madurez. Ahora se reencontrarán en la edición 2026 de Masterchef Celebrity Colombia.

El vínculo más mediático de su vida fue con el cantante Andy Rivera. La relación se desarrolló entre 2014 y 2018, convirtiéndose en una de las más seguidas por el público. La ruptura estuvo relacionada con diferencias en proyectos personales y profesionales.

Un año después, en 2019, Lina Tejeiro hizo pública su relación con el empresario Norman Capuozzo. El noviazgo duró aproximadamente tres meses, periodo en el que compartieron contenido conjunto en redes sociales antes de su separación.

Más adelante, en 2022, sostuvo una relación con el cantante Juan Duque. Este romance tuvo una duración cercana a seis meses, y finalizó debido a la distancia entre ciudades y diferencias personales. Tras la ruptura, ambos aclararon que no hubo infidelidad.

En paralelo a este recuento, el rumor de un posible embarazo también ha tomado fuerza. Las versiones se basan en comentarios televisivos y supuestas ausencias laborales, sin respaldo de fuentes oficiales.

Hasta ahora, Lina Tejeiro no ha confirmado ni desmentido su situación sentimental ni los rumores recientes. La falta de pronunciamiento mantiene abiertas las especulaciones, mientras su vida personal continúa siendo objeto de atención pública.

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