- Quiénes están detrás del nuevo enorme Cristo, centro comercial y resort que estarán en Antioquia

Los famosos “Cristos” se han convertido en uno de los grandes atractivos turísticos en distintas ciudades del mundo. El más icónico es el Cristo Redentor, que durante años ha sido símbolo de Brasil, pero no es el único. En Armenia, por ejemplo, se levanta una nueva megaestructura que alcanzará los 77 metros de altura. Sin embargo, Colombia no se quiere quedar atrás y ya hay un proyecto que promete superar a varios de estos gigantes. Se trata de un ambicioso Cristo que se construye en El Peñol y que, de concretarse según lo previsto, alcanzará los 86 metros de altura, convirtiéndose en uno de los más altos del mundo. La obra, que ya presenta avances significativos, está impulsada por el Grupo Montecielo, una firma que ha puesto sus fichas en este megaproyecto turístico e inmobiliario.

El grupo paisa detrás del enorme Cristo que se levantará en Antioquia

Aunque el nombre del grupo ha empezado a sonar con fuerza, lo cierto es que sobre el Grupo Montecielo aún hay poca información pública. Se sabe que es de origen antioqueño, que tendría un carácter familiar y que es propietario de los terrenos donde se desarrollará el proyecto, una extensión cercana a los 580.000 metros cuadrados, según datos revelados por medios regionales.

El Cristo, bautizado como el “Cristo del embalse”, es apenas una de las piezas de un plan mucho más amplio. La apuesta del grupo no se limita a una estructura monumental, sino que contempla la creación de un complejo turístico e inmobiliario que incluye un teleférico, un mall comercial, un resort y un hotel. Es decir, una especie de ciudad turística pensada para aprovechar el flujo de visitantes que ya tiene la zona del embalse de Guatapé y sus alrededores.

De hecho, el enfoque del grupo apunta, principalmente, al desarrollo inmobiliario. En su página web, destacan este componente como uno de sus pilares, ofreciendo diferentes alternativas de inversión para quienes quieran participar del proyecto.

Inversión y un proyecto que avanza para transformar Antioquia

Mientras la obra sigue en marcha, el Grupo Montecielo ya abrió la puerta a inversionistas. Para el resort, por ejemplo, las personas pueden entrar con montos desde $738.528.000. En el caso del centro comercial, que tendría más de 7.500 metros cuadrados, se ofrecen locales desde $627.000.000. Como estrategia, el grupo resalta que se trata de oportunidades limitadas, con apenas 76 unidades disponibles, apelando a la exclusividad del proyecto y a su ubicación privilegiada cerca del embalse.

Juan Esteban Morales, propietario de Grupo Montecielo.

Una de las caras visibles detrás de esta iniciativa es Juan Esteban Morales, ingeniero civil egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Aunque su trayectoria profesional es relativamente reciente —en 2023 se desempeñó como coordinador de desarrollo de proyectos en la Alcaldía de El Peñol—, figura como propietario del grupo, que habría iniciado operaciones en 2019.

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Otro de los aspectos que más ha llamado la atención es la tecnología utilizada para la construcción del Cristo. Para levantar esta estructura, la empresa se asoció con una compañía china especializada en impresión 3D. Desde 2024, el proyecto se ejecuta con cerca de 100 impresoras de esta tecnología, funcionando de manera continua, lo que marca un hito poco común en obras de este tipo en Colombia.

Parte de la obra del Grupo Montecielo.

El proyecto también cuenta con respaldo institucional. La alcaldesa de El Peñol lo presentó hace unos meses ante la Gobernación de Antioquia, buscando apoyo y visibilidad para una iniciativa que ya empieza a posicionarse como una de las más ambiciosas del departamento.

Aunque todavía faltan etapas por completar, lo cierto es que este Cristo no solo busca imponerse por su tamaño, sino convertirse en un nuevo motor turístico y económico para la región. Una apuesta que, de concretarse, podría cambiar por completo el panorama de este municipio antioqueño.

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