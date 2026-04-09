- Este es el pequeño pueblo de Boyacá lleno de historia con fósiles y encantos naturales únicos en el país

Conocer cada rincón de Colombia puede convertirse en un espectáculo inesperado, incluso para quienes no se consideran grandes viajeros. A veces basta con una escapada corta para descubrir destinos que combinan historia, paisaje y tranquilidad en un mismo lugar. Por eso, si usted es de los que buscan planes cercanos a Bogotá, pero cargados de aventura, descanso y memoria, hay un municipio de Boyacá que merece estar en la lista.

Se trata de Sora, un pequeño pueblo que, aunque pasa desapercibido frente a otros destinos más populares del departamento, guarda una riqueza sorprendente en cada uno de sus detalles. Desde su legado colonial hasta sus paisajes abiertos, es un lugar que invita a recorrerlo sin prisa y a dejarse sorprender.

Así puedes llegar y conocer Sora, un pequeño pueblo de Boyacá repleto de historia

Basta con revisar la oferta turística de Boyacá para entender que es uno de los departamentos más completos del país. Sin embargo, más allá de los destinos tradicionales, hay municipios que conservan una esencia intacta y que terminan siendo verdaderos hallazgos para quienes deciden explorarlos. Sora es uno de ellos.

Según el Sistema de Información Turística (Situr), este municipio fue fundado en 1556, un dato que lo convierte en un referente dentro de los pueblos coloniales de Colombia. Su templo doctrinero es, sin duda, uno de sus mayores orgullos: una construcción que no solo domina el paisaje del casco urbano, sino que además ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

Pero lo que realmente hace único a este lugar está en los detalles. En uno de los muros del templo, que además está enchapado, se pueden observar cristales de cuarzo e incluso fósiles extraídos del desierto. Un elemento poco común que conecta la historia religiosa con vestigios prehistóricos y marinos de la región, convirtiendo este espacio en un punto de interés que va más allá de lo arquitectónico.

Naturaleza, calma y paisajes que invitan a desconectarse

Más allá de su historia, Sora también destaca por su entorno natural. El municipio está rodeado de valles y colinas que se extienden hasta donde alcanza la vista, formando un paisaje que cambia de tonalidades según la luz del día. Entre las más reconocidas están El Salitre, Pita y Casablanca, que en conjunto dibujan una especie de herradura natural, clave para la agricultura y la ganadería de la zona.

Sora. Foto: GoBoy

Ese mismo entorno ha permitido que el municipio se convierta en un destino ideal para actividades al aire libre. El senderismo es uno de los principales atractivos, con caminos que atraviesan montañas y ofrecen vistas panorámicas poco intervenidas. A esto se suma la posibilidad de avistar aves y otras especies propias de la región, lo que lo convierte en un lugar atractivo para los amantes de la naturaleza.

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Sin embargo, más allá de las actividades, lo que termina conquistando a quienes visitan Sora es la calma. Su parque principal, sencillo pero acogedor, refleja el ritmo pausado del municipio. Allí, el tiempo parece detenerse, permitiendo a los visitantes desconectarse del ruido de la ciudad y reconectarse con lo esencial.

Sora no necesita grandes promesas para destacar. Su encanto está en lo auténtico: en su historia silenciosa, en sus paisajes abiertos y en esa sensación de tranquilidad que cada vez es más difícil de encontrar cerca de la capital.

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