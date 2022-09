Tres rockeras frenteras y nueve front men colombianos

Por: José Pastor Pérez Castro |

septiembre 15, 2022

En el mundo del rock, se conoce al “front man” como al líder vocal de una banda, cuya voz, carisma y presencia en el escenario y fuera de él, hacen que sea un referente esencial para el grupo. Sin embargo, es bien sabido que para destacar se requieren ciertas cualidades, la primera de ellas, que su propio grupo lo reconozca como el cabecilla obviando los recelos propios que se dan en el complejo mundo de la música, y el segundo de ellos, que el público responda positivamente y se entregue a sus indicaciones, ritmos y propuestas con la fe ciega de los creyentes.

Y es que un front man es una especie de profeta. Es reconocido que en los grandes conciertos tiene la responsabilidad de darle manejo a una multitud que puede pasar del momento místico que acompaña una balada, al frenesí y al desmadre del “pogo” y el “mosh”, términos aún no aceptados en el diccionario de la RAE pero que son reconocidos como el baile tradicional del metal y el metalcore.

En el rock mundial se da por descontado que Freddy Mercury, el carismático líder vocal de la banda Queen, sea reconocido como el más grande front man de todos los tiempos. El manejo que le daba al escenario, su entrega al público que a su vez le correspondía con gestos, coros y aplausos le hacen acreedor a ser el número uno en su categoría. Sólo que, otros grandes líderes de bandas icónicas como Mick Jagger de los Stones, Ozzy Osbourne de Black Sabbath o Bruce Dickinson de Iron Maiden no se quedan atrás, por citar sólo algunos.

En el rock en español se destacan nombres como los de Rubén Albarrán de Café Tacuba, León Larregui de Zoé, Enrique Bunbury de Héroes del silencio, Andrés Calamaro en Los Rodríguez, o los fallecidos Marciano Cantero y Gustavo Cerati de los Enanitos Verdes y Soda Stéreo respectivamente.

Pero es claro que las listas son subjetivas, y cuando se trata de un tema tan sensible como este, seguramente habrá detractores que protesten por la inclusión o no inclusión de uno o de otro. Es por eso que la siguiente lista no pretende crear un ranking. Solamente reconocer el trabajo de algunos de estos artistas del rock nacional, que crece poco a poco en su ruidoso silencio, en las bandas emergentes, en los toques, en los bares y en la noche. Y como es cortesía, primero las damas.

Catalina García. La icónica cantante del grupo bogotano Monsieur Periné es una caleña que vino a estudiar antropología en la Universidad Javeriana, lugar donde se fundó la agrupación. Su voz acompaña una presencia agradable que llena cada escenario del mundo que visita. Una canción icónica: “Nuestra canción” en la versión del Tiny Desk Concert para la NPR gringa. Sus intervenciones en la percusión demuestran ese espíritu de colaborar con la causa, de no creerse la vedette así lo sea. Inquieta, ahora también ha incursionado en el cine con buenos augorios.

Li Saumet. La samaria alterna y se mueve con fluidez y comodidad en diversos géneros. Desde el rock alternativo hasta la cumbia y el rap. Es la imagen viva de Bomba Estéreo, un grupo creado en inmediaciones del Politécnico grancolombiano. La fuerza de su interpretación quizás deriva de su vital mestizaje. Amén de la colaboración con Will Smith y sus diversas presentaciones en los mejores escenarios de todos los continentes, deja en todos ellos el sabor caribe. Puro realismo mágico en persona. Una canción icónica y pedida en los conciertos: “Somos dos”

Andrea Echeverri. La primera dama del rock nacional no solo es una frontwoman por sus shows, vestuarios y performances sino por su carácter fuerte, que no duda en parar a la mitad un concierto para detener una riña del público. Fue la imagen de Delia y los Aminoácidos y posteriormente de Aterciopelados, banda que fundaron con Héctor Buitrago y que llegó a alternar con los Caifanes de México, Soda Stereo en Argentina o Héroes del Silencio en España. Hoy solista, esta guitarrista y compositora se ha hecho merecedora de grandes premios en Colombia y Latinoamérica, pero su premio más preciado es el aplauso del público que la ve de nuevo frenteando la banda que volvió a reunirse hace muy poco, para el bien del rock nacional.

Elkin Ramírez. El fallecido líder vocal de Kraken será recordado siempre por la fuerza de su voz, pero también por ser de los primeros en incursionar en el hard rock colombiano con éxito. La banda que fundó en Medellín a mediados de los años ochenta traspasó la barrera de los treinta años y llegó incluso a grabar sus canciones en recordados conciertos sinfónicos que llegaron incluso a Rock al parque. Del Titán, como en toda buena banda de metal, nos queda el recuerdo de una balada icónica: “vestido de cristal”.

Dilson Díaz. Al igual que Elkin, Dilson también se crio en el Medellín convulso de final del siglo XX. Su controversial banda, La pestilencia, ha oscilado desde el hardcore y el punk hasta el Nu metal. Al radicarse en los Estados Unidos, la banda pudo hacerse a la influencia de productores de primera línea. Gran energía que contagia al público en sus conciertos. No hay un tema icónico pero sí un álbum que es todo un clásico: “balística” de 2001.

Miguel Durier. Cuando se busca información de líderes cantantes rockeros colombianos aparece el nombre de este olvidado front man. Lo increíble es que todos coinciden en una palabra: Miguel Durier era una “leyenda”. Pero hay otros calificativos: “enfant terrible”, el “Jim Morrison Colombiano” o como dice Rocío Obregón en su artículo sobre el cantante: “Miguel Durier no era un músico de rock, era el rock personificado”. Del barrio El Polo de Bogotá, Formó en varias bandas como los Flippers, de donde saltó a Mexico y Estados Unidos, país en el que vivió por más de veinte años. Estuvo en una banda denominada Glass Onion que participó en el famoso festival de Ancón en Medellín o “La Leyenda”, banda en la que estuvo hasta su fallecimiento, días después del concierto de reunión de Los Flippers en agosto de 2008.

Mario Muñoz. Una sencilla bandana en la cabeza, a lo Axel Rose, identifica a este genial cantante de Ska, líder de Doctor Krápula. El subcantante, como se autodenomina, quizá haciendo analogía con el subcomandante Marcos, líder de la Revolución zapatista de México, es enérgico en el escenario y fuera de él. Se destaca por su activismo y su compromiso social con causas como el Paro nacional de 2019. Una canción inevitable para un en vivo es “La fuerza del amor”

Mario Duarte. Al igual que su tocayo, el líder de “La Derecha” también participó de las tarimas del Paro nacional del 2019. La banda, que tuvo sus altas y sus bajas, se disolvió en 2020 después de una serie de conciertos que remató en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá. Su faceta como actor no ha impedido que le haga frente a cantar en Festivales en Colombia y en el mundo. A pesar de que su canción más mítica es “Ay que dolor”, canción de los ochentas, la que más le piden sus fanáticos es “el puñal” toda una declaración de amor al mejor estilo punketo.

Ekhimosis. De la misma época de Aterciopelados es esta banda de Metal paisa, aún activa hoy día, que lideró Juanes por una década desde 1987. Su front man, Juan Esteban Aristizabal, ostenta el récord de ser el artista colombiano con el mayor número de Grammy latinos con 26 premios. También activista político, el hoy solista reconocido en todo el mundo es recordado por su cabello largo como líder de Ekhimosys. De esa época, es imperdible el desconectado que hace para Codiscos y su canción emblemática: “Sin rencores”

Fernando del Castillo. El líder de 1280 almas sabe que su don es la paciencia. Desde 1992 es el líder vocal de esta banda de rock bogotana que fluctúa entre el ska y el hardcore y que no duda en hacer covers de canciones de los más diversos géneros, desde una balada pop hasta una movida salsa. Discreto, lejano de los grandes medios y cercano de los bares y los pequeños toques, la banda apenas hizo su primera gira por Europa en 2016. Imperdible, la versión de Los Planetas con que rematan el concierto de los 80 años de la media torta. Del Castillo, todo un histrión.

Amós Piñeros. Un monstruo de la tarima es Amós Piñeros, líder de Ultrágeno, una banda de culto bogotana en la que este, como hecho extraordinario no interpreta la guitarra como se acostumbra en un front man sino el violín. La pérdida de este instrumento en alguna ocasión motiva la escritura de una canción icónica del grupo: “Divino niño”, que hace alusión al culto de esta imagen en el popular barrio 20 de Julio de Bogotá. De manera increíble, tanto Piñeros como el público levantan las manos hacia el cielo cuando se interpreta el tema, lo que indica la entrega de público y cantante a la hora del toque. El cantante ha presentado junto con Katie James el reality “ensamble” para el canal 13. En este se buscan talentos musicales de la zona andina colombiana.

Diego Pulecio. Don tetto. Esta banda de rock y punk, salida de un concurso de bandas de la emisora Radioaktiva, ostenta una fanaticada que se hace llamar a sí misma la Tettomanía, con amplia presencia en las redes sociales de muchas ciudades de Colombia y el exterior. Pulecio, casado con la reconocida presentadora de televisión Linda Palma, es miembro fundador de la banda nacida en 2003. Sin pretensiones de Rock Star, Pulecio le da una enorme fuerza a cada interpretación que hace en vivo lo que lo hace un verdadero front man del rock nacional

Nos quedan en el tintero artistas enormes como César Botero de Agony, El escritor y cantante René Segura de Odio a Botero que alterna el liderazgo vocal con la excelente Carolina Cantor, Pipe Bravo de los Superlitio de Cali o Alvaro Charry de The Mills entre otros. Sin embargo lo importante es que con el liderazgo de estos poderosos vocalistas y aquellos de las bandas emergentes se siga alimentando el rock nacional que sigue creciendo fuerte y sano.