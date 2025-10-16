El tranquilo pueblo del Tolima muy cerca de Ibagué con parques, paisajes y balnearios, así puede llegar

Quien ha tenido la oportunidad de conocer el Tolima sabe de la riqueza turística que ofrece el departamento. Entre valles, praderas y paisajes espectaculares, conquista a todo aquel que se anima a darse una vuelta por sus múltiples destinos. De hecho, hay un pueblo del Tolima capaz de combinar todo eso en un solo lugar, y que sin duda merece un mayor reconocimiento por todo lo que ofrece. Le contamos de qué municipio se trata y qué es lo que brinda a todos aquellos que deciden visitarlo. Eso sí, se encontrará con un lugar tranquilo, donde la vida va a un ritmo diferente.

La ruta para llegar a Venadillo, el tranquilo pueblo del Tolima

Aunque Ibagué es una ciudad hermosa y encantadora, a sus alrededores hay múltiples lugares capaces de enamorar y mostrar los verdaderos encantos del Tolima. Venadillo es uno de esos sitios: un destino que mezcla tradición, naturaleza y paz. Lo mejor es que se encuentra a tan solo 60 kilómetros de la capital del departamento.

Para llegar, basta con tomar la ruta que conduce hacia Lérida o Armero —aquel famoso “pueblo fantasma” que guarda tantas historias—. El viaje desde Ibagué dura cerca de una hora y diez minutos, aunque podría extenderse un poco más dependiendo del tráfico.

Desde Bogotá el trayecto es más largo, de unas cuatro horas aproximadamente. La ruta recomendada es por Faca, Albán, San Juan de Río Seco y Cambao, para luego seguir hacia Venadillo. Pero el viaje no se hace pesado: los paisajes que acompañan el recorrido son un deleite y una antesala de lo que espera al llegar.

Los encantos de un municipio que parece detenido en el tiempo

Como muchos de los municipios del norte del Tolima, Venadillo conserva un aire pausado y sereno. Allí, el tiempo parece correr distinto. Su vida cotidiana transcurre entre el sonido de los pájaros, las conversaciones de parque y el aroma del café recién hecho.

Panorámica de Venadillo.

Entre sus atractivos se encuentra la Iglesia Santa Bárbara, una antigua edificación que guarda parte de la historia local. También el Parque Municipal Los Venados, un punto de encuentro con una belleza sencilla, donde se levanta el imponente Monumento a los Venados, símbolo del municipio.

Pero si la idea es refrescarse, hay varios lugares ideales: el Balneario La Cascada, el Balneario El Palmar y el Balneario La Cubana son opciones muy apetecidas por locales y visitantes. Además, el Parque Ecoturístico y de Aventura Amanecer de los Venados ofrece una experiencia diferente: allí se puede disfrutar de la naturaleza, alquilar cabañas, nadar en piscina, acampar o probar la comida local. Y para los más aventureros, hay actividades como tirolesa, puentes tibetanos, jet ski, kayak y bicicleta acuática.

Para cerrar con broche de oro, nada como disfrutar de las avenas del lugar o de una buena fritanga tolimense. Tampoco puede faltar un plato de lechona, un tamal de Venadillo o un trago del famoso “whisky venadilluno”, como llaman al tradicional guarapo de anaquilia. Una oferta tan completa que convierte a este municipio en un destino imperdible para quienes buscan descanso, sabor y naturaleza.

