'La odisea' supera los USD 700 millones en taquilla y confirma a Nolan como el gran fenómeno del cine en 2026

La película no solo se ubica entre los mayores éxitos del año, sino que también desafía la forma en que Hollywood suele medir el éxito de sus grandes producciones

Christopher Nolan volvió a demostrar su poder de convocatoria en la taquilla mundial. **'La odisea' superó los USD 700 millones en recaudación apenas dos semanas después de su estreno, consolidándose como una de las películas más exitosas de 2026. De acuerdo con cifras de Box Office Mojo, la producción suma USD 707,1 millones a nivel global, resultado de USD 344,5 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá, y otros USD 362,6 millones en los mercados internacionales. Distribuida por Universal Pictures, la cinta llegó de forma simultánea a 81 países, una estrategia que impulsó su desempeño desde el primer fin de semana.

La producción, basada en la epopeya de Homero, marca el regreso de Nolan al cine épico con un reparto encabezado por Matt Damon, acompañado por Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson. Con un presupuesto estimado en USD 250 millones, la película también apostó por el uso de cámaras IMAX y tecnología de última generación, formato que ya representa USD 140 millones de la recaudación mundial. Además, el filme consiguió el mayor estreno de una película de acción real en Estados Unidos durante 2026, con USD 123,5 millones en su primer fin de semana.

El éxito en taquilla

Sin embargo, el éxito de 'La odisea' no solo radica en la cantidad de dinero recaudado, sino en la manera en que lo está consiguiendo. Mientras las grandes superproducciones de Hollywood suelen registrar sus mejores cifras durante los primeros días para luego experimentar descensos progresivos, la nueva película de Nolan ha mantenido un comportamiento inusual en las salas. Según Cinemanía, se convirtió en la película con un estreno superior a los USD 100 millones que menos ha caído en taquilla durante su tercera semana, una tendencia que rompe con el comportamiento habitual de los grandes lanzamientos del cine comercial.

Ese rendimiento sostenido también le permitió mantenerse cerca de fenómenos recientes como 'Barbie' y 'Deadpool y Wolverine', dos de las películas estrenadas en julio que todavía la superan en ingresos acumulados tras tres semanas en cartelera. A diferencia de esos títulos, cuyos ingresos comenzaron a descender después de su exitoso debut, 'La odisea' continúa atrayendo espectadores con una estabilidad poco frecuente para una producción de este tamaño. Ese comportamiento, sumado a la expectativa generada por la adaptación del clásico griego y a la reputación de Nolan, ha convertido a la película en uno de los casos de estudio de la industria cinematográfica este año.

El desempeño comercial también fortalece el historial del director británico en la taquilla. En el mercado estadounidense, 'La odisea' ya superó la recaudación total de 'Oppenheimer', que finalizó su recorrido comercial con USD 330 millones en Norteamérica, aunque todavía se encuentra por debajo de los USD 975 millones que alcanzó esa producción a nivel mundial. Con la película aún en exhibición, la industria seguirá de cerca su evolución, ya que sus resultados podrían influir en las estrategias de distribución, en la apuesta por los estrenos simultáneos y en el uso de formatos premium como IMAX para futuras superproducciones.

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