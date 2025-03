Los 3 paraísos fiscales en el Caribe donde los colombianos mandan sus fortunas para no pagar impuestos

.Publicidad.

Hasta hace unos cinco años, la lista era de países donde los colombianos se refugiaban tributariamente para evadir impuestos por sus patrimonios nacionales, la lista era muy larga. Pero poco a poco el gobierno ha firmado acuerdos con muchos de esos países, el más importante tal vez Panamá, y a través de intercambio de información tributaria se volvió imposible evadir.

Sin embargo hay tres nuevos países que el Ministerio de Hacienda incluyó en la lista de los llamados paraísos fiscales, según el Decreto 1496 del 13 de diciembre de 2024, firmado por el entonces ministro de Hacienda encargado, Diego Alejandro Guevara Castañeda. Con este decreto se actualiza un listado que no se había modificado desde el Decreto 1966 de 2014, y que preveía actualizar cada año la lista, si a ello hubiese lugar. Estos son:

Mancomunidad de las Bahamas.

República de Trinidad y Tobago.

República Cooperativa de Guyana.

Los paraísos fiscales son aquellos países o territorios donde una persona que no reside en él se beneficia de las rebajas impositivas de ese país, a pesar de no desarrollar actividad en el mismo, y que, a la vez, son lugares que no cooperan con un intercambio de información tributaria con regulaciones de otros países, en nuestro caso con la Dirección de Impuestos Nacionales – DIAN, adscrita al Ministerio de Hacienda.

Panamá ya no es Paraíso Fiscal

El entonces presidente de Juan Manuel Santos declaró a Panamá paraíso fiscal en octubre de 2014 y la retiró en Junio de 2016. Juan Carlos Varela fue le presidente que manejo ambas situaciones.

La República de Panamá fue durante varios años considerada un paraíso fiscal, he incluida como tal en el Decreto 1966 de octubre 7 de 2014, en compañía de Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Si embargo, luego del escándalo de los “Papeles de Panamá” en 2016, donde fue acusado de falta de transparencia y de tener regímenes preferenciales e irrespeto a los criterios tributarios, trabajó en reformas para proteger su sistema financiero y firmó varios convenios especiales de impuestos para evitar doble tributación incluido Colombia, donde se incluye una cláusula de intercambio de información fiscal. El tratado entró en vigor en julio de 2020, desde entonces el gobierno de Panamá incluyó a Colombia en la lista de jurisdicciones que reciben información sobre cuentas financieras de residentes fiscales colombianos. Es de anotar, que, en 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a Panamá y Belice en su lista gris de paraísos fiscales.

El proyecto del Ministerio de Hacienda incluye a la Mancomunidad de las Bahamas aunque esta no figura en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea desde febrero de 2024, cuando el Consejo Europeo la retiró junto con Belice, Seychelles y las Islas Turcas y Caicos, de la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

Trinidad y Tobago y la República Cooperativa de Guyana, siguen siendo consideradas por la Unión Europea y la OCDE como una jurisdicción no cooperativa de intercambio de información y por lo tanto paraísos fiscal.

La totalidad de los países que incluye el proyecto como paraísos fiscales son:

Archipiélago de Svalbard. Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelón. Estado de Kuwait. Estado de Qatar. Estado Independiente de Samoa Occidental. Isla Queshm. Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno. Islas Salomón. Labuán. Macao. Mancomunidad de las Bahamas. Reino de Bahréin. Reino Hachemí de Jordania. Republica Cooperativa de Guyana. República de Angola. República de Cabo Verde. República de las Islas Marshall. República de Liberia. República de Maldivas. República de Nauru. República de Trinidad y Tobago República de Vanuatu. República del Yemen. Santa Elena, Ascensión y Tristán de Cunha. Sultanía de Omán.

El presidente Irfaan Ali, ha posicionado a Guyana como un paraíso fiscal gracias a sus incentivos para empresas extranjeras (especialmente para la industria petrolera y energética)

Por otro lado, el Decreto también emite la lista de los países que quedaron eliminados del listado de jurisdicciones no cooperantes, y una no serán considerados paraísos fiscales según la normativa colombiana. En el Decreto 1966 de octubre 7 de 2014, se habían eliminado las jurisdicciones de:

Islas Caimán

Islas Vírgenes Británicas

Bermuda

Principado de Liechtenstein

Principado de Andorra

República de Chipre

Guernesey

Jersey

Anguila

Isla de Man

Y a partir del 1 de enero de 2025, los contribuyentes podrán realizar operaciones también en las jurisdicciones eliminadas del listado, dado que han demostrado mayor cooperación y transparencia.

Antigua y Barbuda

Estado de Brunei Darussalam

Granada

Hong Kong

Islas Cook

Mancomunidad de Dominica

República de Mauricio

República de Seychelles

República Libanesa

San Kitts & Nevis

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

