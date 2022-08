El megaboom petrolero de Guyana que atrajo a las grandes petroleras del mundo

.Publicidad.

Gracias a los descubrimientos en sus aguas, Guyana se ha convertido en la líder mundial de hallazgos de petróleo y gas, a tal punto que una tercera parte del petróleo que se ha encontrado en el mundo está allí. Con los 9.000 millones de barriles mar adentro y otros 3.000 millones en la frontera terrestre con Venezuela que se extiende hasta Surinam, es un actor de peso. Frontera Energy, la petrolera canadiense que tiene negocios en Colombia, es una de las jugadoras en este nuevo centro de la industria petrolera mundial.

Fue una de las primeras en hacer una apuesta por Guyana. Richard Herbert era su CEO en el 2018, y fue quien se puso a la tarea de lograr el Access a los bloques de exploración guyaneses. Herbert es un geólogo británico ampliamente conocido y respetado en el mundo petrolero por sus habilidades en exploración, 36 años de experiencia a nivel mundial con BP, muy cercano a Colombia afectivamente y por su larga trayectoria en la petrolera británica desde los primeros descubrimientos de Cusiana y Cupiagua en el Casanare, y los siguientes de Floreña. Orlando Cabrales, otro nombre de largo recorrido en British Petroleum que estuvo 16 años en la compañía, sucedió a Herbert y está liderando la operación en Guyana.

Cabrales ya ha informado sobre los hallazgos en esa nación. La empresa conjunta con CGX Energy Inc. tiene in bloque costa afuera que se llama Corentyne, a unos 200 kilómetros de la costa de Georgetown. En enero el pozo Kawa-1 dio positivo, lo cual ha animado a continuar la exploración de un segundo pozo, el Wei-1, que se explorará a unos seis kilómetros de profundidad, a 14 kilómetros del primero, en este tercer trimestre del año. Toda esta actividad se desarrolla off shore, porque Cabrales ha dicho que Frontera no quiere perforar.

La empresa tiene en Colombia 33 bloques de exploración principalmente en la cuenca de los Llanos Orientales, donde se encuentran sus campos principales: Quifa, Guatiquía y Cubiro. Tiene además de oleoducto e instalaciones portuarias en este país.

Además de Frontera Energy, en Guyana ya están ExxonMobil, Total, Repsol, CNOOC, y se cree que no tardarán en llegar otras grandes como Chevron, Oxy, BP, y la malaya Petronas. El imán no es otro que costos de producción de 26 dólares por barril después de impuestos. una legislación petrolera flexible, y las licencias ambientales que se entregan muy rápido.

El boom tiene su razón de ser. En tan solo tres años del auge, una sola petrolera, ExxonMobil, que hizo los primeros descubrimientos, ya está produciendo 340.000 barriles por día, casi la mitad de los 700.000 que reportó Venezuela en el primer semestre de este año, según la Opep. Con los dos nuevos descubrimientos de finales del mes pasado ya son 25 los de Exxon con sus socios Hess Corp. y CNOOC, que esperan tener 220.000 bpd más antes de que finalice el año entrante.

La cifra podría doblarse porque hace un mes el presidente de Guyana, Irfaan Ali le dijo a Reuters que su gobierno planeaba que la producción de crudo aumentara a 1,2 millones de bpd en cinco años y que pretendía que más compañías petroleras participaran activamente en el desarrollo de esos recursos.

El presidente Mohamed Irfaan Alí que fue elegido hace dos años en unas lecciones tan reñidas que el país tuvo que esperar cinco meses para conocer al ganador. De familia musulmana con ascendencia india, el presidente de 42 años ha tenido nueve de experiencia parlamentaria y dos ministerios en el palmarés. Veinte años en el Partido Progresista del Pueblo y ahora con la responsabilidad de administrar esta gran bonanza.

Las empresas de servicios petroleros también han encontrado atractivo el nuevo destino y allá han ido con sus equipos muchas de las más reconocidas en el mundo. Varias de ellas también tienen presencia en Colombia.

Empresas prestadoras de servicios petroleros en Guyana que también están en Colombia Empresa País de Origen Países donde Opera Baker Hughes Estados Unidos más 120 países ChampionX Estados Unidos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Guyana, Trinidad, México,

Reino Unido, Noruega, Rusia, Dubái Halliburton Estados Unidos más de 80 países incluyendo: Colombia,

Estados Unidos, Perú, Ecuador, Brasil, Guyana Schlumberger Estados Unidos más de 80 países Superior Energy Services Estados Unidos Estados Unidos, Mexico, Brasil, Argentina, Colombia, Surinam, India, Indonesia, Australia, Kuwait, Angola, Ghana, Nigeria, Egipto. Tenaris -Tubocaribe Argentina Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Caribe TechnipFMC Estados Unidos más de 20 paises Weatherford Suiza más de 100 paises, incluyendo: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela Fuente: Campetrol

Lo cierto es que esta bonanza petrolera ha puesto en el tablero mundial a Guyana y sus 750.000 habitantes, - algo así como Ciudad Bolívar en Bogotá- que probablemente serán de los más ricos del planeta en el 2030 cuando se logren los pronosticados ingresos de 7.500 millones de dólares anuales. Entre tanto, en el 2025 la economía crecería entre ¡300 % y 1.000 % anual!

Puede que su nivel de reservas y producción diaria de petróleo Guyana no dé para ser uno de los superpoderosos exportadores del mundo, miembros de Opep, pero en muy corto tiempo ha llegado a pisarle los talones. Antes de que lleguen en masa los carros eléctricos y este cuento se acabe.