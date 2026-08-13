Padres de trillizas mueren bajo escombros tras terremotos en Cali

Según reportes de organismos de socorro y de familiares de las víctimas, los cinco integrantes del núcleo familiar se encontraban en su apartamento cuando ocurrió el sismo. Mientras intentaban evacuar, el edificio colapsó por completo, dejándolos atrapados entre los escombros junto a un allegado identificado como Diego Caycedo.

Foto: Proclama del Pacífico

De las tres hermanas, Ana María Saavedra Caicedo fue rescatada con vida durante las primeras horas posteriores al derrumbe. Presenta múltiples lesiones y permanece en la Clínica Imbanaco. Sofía Saavedra Caicedo fue hallada sin vida horas después, según confirmaron allegados a través de redes sociales.

Los cuerpos de Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo fueron localizados en la madrugada de este miércoles, dos días después del sismo. Isabella Saavedra Caicedo, la tercera de las trillizas, continúa sin ser localizada. Los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en el punto del colapso.

Vecinos y familiares del sector estiman que entre diez y quince personas podrían permanecer atrapadas en la misma estructura, además de dos mascotas. Las autoridades no han entregado un balance oficial actualizado sobre el total de víctimas del edificio.

El terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto tuvo epicentro en el departamento del Chocó y provocó daños graves en Cali y otras zonas del suroccidente colombiano, donde continúan las labores de atención a la emergencia.

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