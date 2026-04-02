- Tres empresas se pelean la venta de objetos religiosos en Semana Santa

La editorial Paulinas manda con sus libros, el fuerte de Jumaseda es la plata y el cobre mientras Lituarte hace calices

En medio de la fe y el fervor de la Semana Santa, varias empresas trabajan para alistar medallas, estampas, estatuas y vitrales destinados a la decoración de iglesias. Aunque en Colombia existen diversas comunidades cristianas, el catolicismo sigue teniendo un grupo importante: cerca de 34 millones de personas se declaran fieles a esta fe.

Para la Semana Mayor, los religiosos suelen requerir arte sacro. Por ejemplo, la imagen de Cristo en la cruz es especialmente popular. El uso de imágenes y estatuas busca ofrecer un apoyo visual a las escenas narradas por el sacerdote durante las celebraciones. En esta época se incrementa el uso de estos recursos, algo lógico si se tiene en cuenta que el Viernes Santo se conmemora la crucifixión.

En Bogotá, por ejemplo, los fieles suelen visitar la tienda Jumaseda, con 15 años en el mercado. Se define como líder en la importación y comercialización de artículos religiosos italianos y joyería fina en oro y plata. Se especializa en joyería espiritual para ocasiones especiales; sin embargo, uno de sus productos más populares es la medalla de San Benito. Según los registros, su representante legal es Leonard Javier Pineda Beltrán.

Otra organización con gran actividad es Librerías Paulinas, especializadas en textos religiosos como la Biblia de Jerusalén, el Catecismo de la Iglesia Católica y otras ediciones bíblicas. Detrás de esta red está la congregación religiosa Hijas de San Pablo, una entidad sin ánimo de lucro cuyo representante legal es Luz Elena Arroyave Cañas.

Por último, otro comercio destacado es Lituarte, un taller artesanal bogotano con cerca de 70 años en el mercado. Fundado en 1950, elabora productos como cálices, copones y sagrarios en bronce, trabajados a mano en bajo y alto relieve. Uno de los objetos más solicitados es el cáliz.

El cáliz es fundamental en la liturgia católica, ya que es el vaso sagrado que contiene el vino que se convierte en la Sangre de Cristo. Es uno de los objetos más importantes de la misa, pues representa el sacrificio de Jesús en la Última Cena y la comunión entre Dios y los fieles. El taller está ubicado cerca de la Plaza de Mercado 12 de Octubre, en la calle 75A #29-48.

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