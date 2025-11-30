El increíble regreso a una iglesia de Bogotá de un cuadro robado hace 40 años, reaparecido en una subasta uruguaya

La obra del siglo XIX de Vázquez y Ceballos fue identificada gracias a una fotografía antigua, lo que permitió su inesperado regreso a la iglesia San Ignacio

Mientras ojeaba con parsimoniosa habitualidad el catálogo de obras que se iban a subastar, Gonzalo Eguiguren se fijó con particular curiosidad en una pequeña tabla con cortes en las puntas que había sido pintada en el siglo XVII. Le bastaron escasos segundos para reconocer que se trataba de una auténtica joya.

La subasta empezó súbitamente, Gonzalo levantó su pequeña paleta cuando ofertaron el cuadro que retrata a una joven mártir del siglo III que mira con devoción a los cielos con sus manos en señal de súplica, más conocida como 'Santa Eulalia'. Finalmente, Eguiguren se terminó llevando obra tras un martillazo que cerró la venta en 5 mil euros, aproximadamente $23 millones.

Aunque no conocía con experticia esa pintura, Gonzalo no tenía dudas de que los brochazos habían sido dados por Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, considerado el pintor más importante de la Colombia de la Nueva Granada.

Entonces, tomó un vuelo desde Montevideo hasta su casa en Madrid, expectante a que la joya que había comprado llegara en un par de meses a su galería. Después de dos meses, 'Santa Eulalia' aterrizó en Madrid, junto a ella un certificado de autenticidad y procedencia, al parecer estuvo colgada en la pared de la casa de una persona durante muchos años. La curiosidad de saber más acerca de su nueva adquisición hizo que Gonzalo se la llevara al profesor Adrián Contreras-Guerrero, experto en arte virreinal, para que la estudiase con cuidado.

En medio de sus pesquisas, Contreras vio que en el libro Herencia colonial de aquellos tiempos aparecía una foto de la Iglesia San Ignacio, ubicada en Bogotá en la calle 10 # 6 - 27, donde se veía exhibido el pequeño cuadro de Santa Eulalia acompañado de otros cuadros con los que se formaba el retablo mayor de la Iglesia San Ignacio, conocido como el retablo del jardín del Paraíso.

El restaurador le contó a Gonzalo que no cabía duda de que el cuadro había sido robado de la Iglesia. La sorpresa de Eguiguren aumentó, nunca había comprado un cuadro robado, siempre se cuida muy bien de la precedencia de las obras que adquiere. Entonces, sin pensarlo dos veces, se puso en contacto con la orden de jesuitas, a la que pertenece la Iglesia San Ignacio, para devolverles el cuadro.

En la Iglesia San Ignacio recibieron con gran asombro la llamada de Gonzalo. Aunque eran conscientes de que al retablo mayor de la Iglesia le hacen falta tres piezas, ya se habían resignado a que estas nunca iban a regresar a su lugar de origen.

Para ese momento, adicional a los 5 mil euros de la compra en la subasta, Gonzalo ya había gastado otros 5 mil euros en gastos de transporte, estudios y restauración, un total de 10 mil euros, aproximadamente unos $46 millones. Pero eso no fue un problema para Gonzalo: su pasión por el arte no implica solo coleccionar obras, sino también permitirles a las obras que encuentren el lugar a donde pertenecen.

Entonces, el rector de la Iglesia San Ignacio, Santiago Tobón Grajales, viajó hasta la galería de arte religioso que tiene Gonzalo en Madrid. Fue recibido con gran gentileza, recorrió los pasillos en los que se estaba exhibiendo una galería llamada "Las Artes del Galeón de Manila: Seda, laca y enconchado". Entonces, sin más preámbulos, Gonzalo organizó una pequeña ceremonia en la que le entregó la “Santa Eulalia” al rector para que la devolviera al retablo de la Iglesia en Bogotá.

El rector se devolvió con la pintura entre la maleta sin tener que darle un solo peso a Gonzalo por la labor realizada. Después de 40 años, la “Santa Eulalia” ya se encuentra en la Iglesia San Ignacio para que todos los visitantes del recinto religioso la puedan apreciar junto a las otras obras que conforman el mosaico del jardín del Paraíso.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.