- Tres de las mejores pizzerías de Bogotá que participan en el Pizza Máster

Siempre llega en una caja de cartón cuadrada. En su interior guarda un círculo perfecto de distintos diámetros dividida en porciones triangulares, la pizza es un conjunto de figuras geométricas llenas de color y sabor. Con masa, queso y salsa de tomate como ingredientes esenciales, se ha convertido en un ícono de la comida rápida. Desde su natal Italia, ha conquistado paladares en todo el mundo.

Para celebrar su silenciosa pero constante presencia en el país, el influencer Tulio Recomienda creó un concurso inspirado en el exitoso Burger Máster, evento también organizado por él. El objetivo es impulsar el comercio local y premiar, a través del voto popular, las mejores propuestas gastronómicas.

El Pizza Máster comenzó el pasado lunes 22 de septiembre y finalizará el domingo 28. Durante esa semana, cada establecimiento ofrecerá una pizza diseñada especialmente para el concurso. Tendrá un diámetro de entre 25 y 30 centímetros y costará $21.000. Aquí te compartimos tres recomendaciones imperdibles para descubrir la mejor pizza de Bogotá y Cundinamarca.

La Martina Trattoria

Ganadora del Pizza Máster en cuatro ocasiones, esta reconocida pizzería vuelve a participar en la edición 2025. Ubicada al norte de la ciudad, en el barrio Colina, ofrece una amplia variedad de platos que incluyen pastas frescas, ensaladas y risottos. Su sello distintivo es el horno de piedra volcánica, que garantiza una cocción uniforme y aporta un sutil toque mineral al sabor de sus pizzas. El sabor La Rusa, con el que se llevaron el primer lugar en la edición anterior, sigue disponible: una combinación de masa madurada durante 48 horas, cortes de carne, champiñones y perejil en una cremosa salsa stroganoff.

Pizzería La Madonna

Con más de una década en el mercado y tres veces ganadora del Pizza Máster, la Pizzería La Madonna se mantiene entre los establecimientos más destacados que ofrecen este plato italiano en el norte de Bogotá, más exactamente en la calle 93 #13A-44. Este restaurante ofrece una amplia gama de platillos, entre los que se encuentran anillos de calamar, crema de tomate, pastas, risottos, burratas, milanesas y postres. El rango de precios va desde los $27.000 hasta los $70.000.

Pizza Rola

Ubicados en Quinta Camacho, Pizza Rola se enfoca en las pizzas por porción, ofreciendo una variedad de sabores tradicionales que, aunque comunes, incorporan un toque distintivo en sus ingredientes, como la hawaiana con pesto. Además de pizza, cuentan con acompañamientos como mermelada de jalapeño, miel picante y grana padano, que pueden complementarse con botellas de vino provenientes de Argentina. Sin duda, una propuesta interesante para disfrutar en esta cata gastronómica.

