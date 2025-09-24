- La Sonora Ponceña y otras orquestas que estarán en Salsa Al Parque

El evento gratuito presenta su edición número 26 y se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar los próximos 4 y 5 de octubre

Ramona, la solterona que se tiñe el pelo y se viste a la moda, llega a la capital colombiana para recordarle a los bogotanos por qué Puerto Rico fue durante años el epicentro de la salsa. La Sonora Ponceña, agrupación responsable de la célebre “Ramona” y que tuvo en su nómina a Tito Gómez, encabeza el cartel de Salsa al Parque 2025, un evento gratuito que se realiza cada año en el Parque Simón Bolívar.

Esta edición, que se celebrará el 4 y 5 de octubre, contará con artistas de talla internacional como el boricua Frankie Vásquez, los cubanos Estrellas de Buena Vista, Luis Felipe González desde Venezuela y Mickey Taveras desde República Dominicana.

El festival también incluirá una destacada participación local, con agrupaciones como La Suprema Corte, Marea Brava, Sonido 70 y la Orquesta Candombé. Para quienes no puedan asistir, el evento será transmitido por Canal Capital. Además, se habilitarán rutas especiales del Sistema Integrado de Transporte para facilitar el acceso y garantizar una buena movilidad peatonal y vehicular.

Patrimonio distrital: la historia de Salsa al Parque

Con más de dos décadas de historia, este evento se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más emblemáticos de Bogotá. Inspirado en el modelo de Rock al Parque, Salsa al Parque tuvo su primera edición en septiembre de 1997, con presentaciones de agrupaciones como NG La Banda y la Orquesta Original de Manzanillo, dos referentes del son y la timba cubana.

A lo largo de los años, la sede del festival ha variado. Aunque el Parque Simón Bolívar se ha mantenido como su escenario principal, otras ediciones, como la de 2022, se han llevado a cabo en espacios icónicos como la Plaza de Bolívar, en pleno centro histórico de la ciudad.

Por su tarima han pasado artistas como Willie Colón, Ismael Miranda, Óscar D’León, Tito Nieves, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Fruko y Sus Tesos, Guayacán Orquesta, Rey Ruiz, La 33, César Mora, Rubén Blades y Los Hermanos Lebrón, entre otros.

Esta propuesta cultural cuenta no solo con conciertos, sino también con una programación complementaria que incluye talleres de baile, clases magistrales, charlas y encuentros con expertos del género. Estas actividades buscan fortalecer la escena local, promover el intercambio de conocimientos y acercar al público a la historia y evolución de la salsa.

El festival se mantiene como un espacio clave para la difusión del género en Bogotá, tanto para artistas consagrados como para nuevas propuestas, al mismo tiempo que promueve la integración ciudadana y el disfrute de los espacios públicos, aprovechando los recursos culturales ofrecidos por el Estado.

