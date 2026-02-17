Apareció el hijo de Petro asilado en Canadá, al que le picó la política   

Andrés Petro ha estado ausente en los 3 años de gobierno y no asistió a la posesión presidencial pero ahora se la juega por la elección de su mamá como senadora

Andrés Petro salió del país en 2018 cuando su papá, entonces senador, intentó aspirar a la presidencia y terminó derrotado por Iván Duque. Obtuvo el status de asilo político solo en el 2023, y por andar en ese proceso no asistió a la posesión presidencial el 7 de agosto de 2022.

Su mamá, siempre unida a los dos hijos con los que vivió un tiempo en Europa, compartió ese importante momento para su hijo.

Las primeras lágrimas del año. Acabo de hablar con mi hijo Andrés Gustavo Petro, la han dado el asilo político en Canadá. No se por qué tiene que ser así. Este país duele y sobretodo tener que aceptar que los hijos se vayan para estar a salvo. @petrogustavo pic.twitter.com/CaH22fFuZm — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) January 5, 2021

Andrés aparece poco en redes y nunca ha participado en política, algo que sí ha hecho su medio hermano Nicolás. Tampoco ha sido protagonista de hechos públicos como lo han hecho todos los Petro (incluido otro Nicolás, hijo adoptivo) y su hermana Andrea, quien vive en Francia y es muy mediática.

Tal vez su única aparición en público reconocida fue a raíz de su matrimonio en Canadá el año pasado, hecho que fue divulgado por el presidente en su cuenta X. Pero solo hasta ahora ha asumido un rol claro como coordinador internacional de la campaña al senado de Mary Luz Herrán, su madre, quien se postuló dentro de las listas del Frente Amplio Unitario organizadas por el exembajador y precandidato presidencial Roy Barreras, quien promueve una coalición de cinco partidos que compite con los votos del Pacto Histórico.

Con mucho orgullo les presento a mi hijo Andrés Gustavo Petro Herrán asilado político.

Coordinador internacional de esta campaña, desde el lugar en el que le ha tocado estar.



Desde la diáspora, él sigue trabajando para que quienes están fuera del país también hagan parte de… pic.twitter.com/ghfWr0jtIw — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) February 10, 2026

Aunque es una militante radical, Mary Luz Herrán buscó abrigo en la lista heterogénea propuesta por Barreras, en la que se han colado políticos con pasados cuestionados que vienen de clanes políticos regionales.

Junto a ella estarán personajes como Juan David Duque, alfil de Daniel Quintero, Olga Flórez –esposa del condenado Musa Besaile–; Leonidas Name, exsecretario de la UNGRD y sobrino del detenido expresidente del Senado Iván Name; el exalcalde de Neiva (Huila), Gorky Muñoz, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en contratación durante la pandemia del covid-19. La lista la encabeza Gustavo García Figueroa, quien viene del sector del liberalismo tradicional, en el que alguna vez, en su juventud, militó Roy Barreras.

Mary Luz Herrán, la exesposa y compañera de guerrilla de Gustavo Petro, confesó en una entrevista con Eva Rey que su matrimonio con el actual presidente se rompió por la aparición de la sincelejana Verónica Alcocer.

