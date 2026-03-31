- Tres colombianas son las ejecutivas estrella que manejan las riendas de Nubank en América Latina

David Vélez confió el crecimiento del banco, que tiene 131 millones de usuarios, a tres gerentes formadas en los Andes y el CESA con posgrados en Chicago y España

El banco Nubank cuenta con cerca de 131 millones de clientes que ha construido durante sus 13 de años de existencia. Tiene presencia en Colombia, Brasil y México con una dinámica de crecimiento que está bajo las riendas de un equipo de tres ejecutivas, graduadas dos de ellas en la Universidad de los Andes ­ - Marcela Torres y Laura Marino - y Emilia López –administradora del CESA con maestría en la Universidad de Chicago.

Torres, con master en la Escuela de negocios IE en Madrid, es gerente general de Nubank Colombia desde junio de 2023. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y ha logrado posicionar la marca en el país en tiempos que pueden considerarse récord. Su estrategia ha sido anticiparse a la digitalización; por ejemplo, cuando se lanzó Bre-B, la compañía ya estaba preparada. Otro de sus aciertos ha sido mantener un canal de atención cercano, en línea con la visión de Vélez: ningún cliente debería enfrentarse a líneas sin respuesta o correos ignorados. Para lograrlo, Torres se apoyó en su experiencia en Uber, donde la conexión directa con el usuario es fundamental.

Laura Marino, ingeniera también de los Andes, con especialización en Stanford, es quien lidera temas de inclusión financiera y experiencia del cliente. Como vicepresidenta de Nubank, ha impulsado el crecimiento de usuarios mediante un modelo de cercanía, bajos costos y eficiencia operativa. Esto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el banco no cuenta con sucursales físicas. Su paso por Refinancia le permitió entender de cerca el mercado financiero y las necesidades de las personas no bancarizadas.

Emilia López, gerente general en la región, tiene a su cargo el desarrollo de los productos de tarjeta de crédito. Ha sido responsable de la expansión y popularización de las tarjetas de crédito de Nubank en distintos mercados. Su principal reto ha sido pensar en una estrategia global, consolidando simultáneamente los mercados de Colombia, Brasil y México, en lugar de abordarlos de forma aislada. Hasta ahora, los resultados sugieren que la estrategia ha sido acertada.

Y la clave para los buenos resultados de Nubank en estos 13 años -utilidades alcanzadas de 2.900 millones de dólares en 2025- ha sido no perder el rumbo. Mantienen su esencia clara: ser un banco en el que cualquier persona puede entender su funcionamiento y los servicios que ofrece. Para lograrlo, brindan al cliente una forma de contacto ágil y cercana. Un propósito de David Vélez, desde que experimentó en carne propia una mala experiencia en el Brasil donde vivía cuando quiso abrir una cuenta de banco y fue tratado como sospechoso. Ante el recuerdo de esa mala experiencia, su respuesta fue la creación de Nubank, un banco 100 % virtual, el 6 de marzo de 2013 y cuyo crecimiento se lo ha soltado a muchas ejecutivas mujeres como las tres que manejan el mercado latinoamericano.

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