La pelea que el multimillonario David Vélez y su NuBank perdieron contra una empresa samaria

Los abogados del banquero digital se opusieron a que un negocio inmobiliario usara la palabra Nu en su nombre, la Super Industria no halló mérito a sus pretensiones

Monarca Investments, una discreta empresa constituida en Santa Marta hace 2 años y 10 meses que se dedica a diferentes actividades inmobiliarias quería lanzar un nuevo servicio en el mercado. Se llamaría Nuv Escapes. Dentro de los trámites debía conseguir el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que hoy tiene a la cabeza a Cielo Rusinque. Para el proyecto le pidieron a la abogada Estefanía Arias que realizara el trámite. No debería existir mayor inconveniente.

Pero, la sorpresa llegó cuando la gigante brasileña Nu Bank decidió impugnar la decisión en la SIC por una posible confusión entre la palabra ‘Nu’ de Nu Pagamentos y Nuv Escapes. Nu Bank, fundado por David Vélez junto con Cristina Junqueira y Edward Wible el 6 de mayo de 2013 en São Paulo, fue considerado uno de los pocos “unicornios” de Latinoamérica. Apodo que se le da a nuevas empresas que consiguen estar valoradas por encima de USD 1.000 millones.

Nu Bank se diferencia de otros bancos por no tener oficinas: sus clientes son atendidos por internet. En vez de ir a oficinas, los usuarios se pueden comunicar por correo electrónico, Facebook, X o la aplicación para celulares. Su éxito fue incuestionable en pocos años. Para 2017, Nu ya tenía 1.100 empleados, encargados de dar un contacto rápido y cercano a los clientes, que alcanzan los 122 millones distribuidos, en su mayoría, entre Brasil, Colombia y México.

Los servicios que ofrece Nu Bank van desde tarjetas de crédito, sistema de puntos y Nuconta, que es una cuenta de ahorros que genera rendimientos automáticos. Dentro de las marcas registradas está Nu Pagamentos, la plataforma de servicios financieros donde tanto clientes como funcionarios de Nu Bank realizan operaciones.

Por existir diferencias de opiniones, los funcionarios de la Superindustria debían tomar una decisión. Para los abogados de Nu Bank no se debía conceder el permiso por el riesgo de inducir a error a los clientes: ambos utilizan el vocablo “Nu”, que es parte de los eslóganes de Nu Bank. Sin embargo, Monarca replicó que existen suficientes diferencias como para evitar cualquier confusión. La SIC le dio la razón a la inmobiliaria, y le dio luz verde para que continúen con Nuv Escapes, el nuevo servicio que van a ofrecer Monarca Investments.

